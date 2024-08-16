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Главком ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о напряжённых боевых действиях на Торецком и Покровском направлениях подконтрольной Киеву части ДНР. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале главы государства.
Ранее сообщалось, что ВСУ удали свои позиции у железнодорожной ветки около населённого пункта Новогродовка на Покровском направлении, оголив тем самым значительный участок фронта.
Также напомним, что экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* заявлял, что Украину ждёт катастрофа после потери города Покровска, поскольку в стране остановится металлургическая промышленность и откроется коридор для прохода ВС РФ в Днепропетровскую область.
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Анастасия Чинкова