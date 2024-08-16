Стало известно о ситуации в Часовом Яре

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Часовом Яре напряженная ситуация. Об этом информирует РИА Новости.
Свое мнение он выразил на площадке всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». По его словам, российские военные освобождают дом за домом, боевые действия ведутся в самом городе.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что военные ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Ситуация остается достаточно напряженной. Пока не видим, что противник принял решение о покидании данного населенного пункта», — отметил он.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что военные ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова