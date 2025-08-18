В РФ разработали дистанционную систему ПВО, работающую с помощью ИИ
В России разработана система ПВО «Летучий голландец», которая работает без экипажа и с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Разработка создана бойцами из ОСПН «Кочевник» на базе зенитно-ракетного комплекса «Панцирь». ПВО «Летучий голландец» управляется дистанционно и работает с помощью ИИ. Благодаря этому данная разработка становится абсолютно безопасной для солдат, так как при развитии систем связи комплексом можно будет управлять за сотни километров.
Название «Летучий голландец» машина получила за автономность и работу с помощью ИИ. ПВО уже прошла испытания по условным целям. Когда система будет начнет использоваться в бою, не уточняется.
