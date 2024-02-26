Военный ВСУ рассказал, как прятался от обстрелов своей же армии в Авдеевке - видео

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Младший сержант ВСУ Дмитрий Дядчук, попавший в плен во время освобождения Авдеевки, рассказал, что прятался в разрушенном доме больше недели, чтобы не попасть под обстрел ВСУ. Кадры с его рассказом опубликовала пресс-служба Минобороны РФ, передает РИА Новости.
Военнослужащий поделился, что со своим подразделением приехал в Авдеевку за неделю до штурма Вооруженных сил России.
«Пошел штурм. Всех убили. Я выпрыгнул в окно, побежал в сторону к своим. Бежал по улице в надежде где-то спрятаться или добежать к своим. Когда добегал, услышал стрельбу со стороны своего подразделения и забежал в дом, там сидел ждал», — сказал мужчина.
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Алина Юрчак