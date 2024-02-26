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Военный ВСУ рассказал, как прятался от обстрелов своей же армии в Авдеевке - видео

Украинский военный Дядчук семь дней прятался в Авдеевке из-за обстрелов от ВСУ
26 февраля 2024, 09:23
Фото: istock / Diy1

Фото: istock / Diy1

Младший сержант ВСУ Дмитрий Дядчук, попавший в плен во время освобождения Авдеевки, рассказал, что прятался в разрушенном доме больше недели, чтобы не попасть под обстрел ВСУ. Кадры с его рассказом опубликовала пресс-служба Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Военнослужащий поделился, что со своим подразделением приехал в Авдеевку за неделю до штурма Вооруженных сил России.

«Пошел штурм. Всех убили. Я выпрыгнул в окно, побежал в сторону к своим. Бежал по улице в надежде где-то спрятаться или добежать к своим. Когда добегал, услышал стрельбу со стороны своего подразделения и забежал в дом, там сидел ждал», — сказал мужчина.

Он отметил, что у не было никакой связи и о пути отступления ему не было доведено. Как заявляет Дядчук, он просто хотел выжить, поэтому ждал, пока не услышал русскую речь. Когда российские солдаты вошли в дом, младший сержант закричал с просьбой не стрелять и взять его в плен.


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