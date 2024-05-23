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Зачистка Волчанска от ВСУ и освобождение Уманского: последние новости СВО

Марочко: гражданскую инфраструктуру Харькова переоборудуют под военные цели
23 мая 2024, 10:06
Фото: РИА Новости/Александр Мельников

Фото: РИА Новости/Александр Мельников

Армия России приступает к основной зачистке Волчанска при наступлении в Харьковской области, ВСУ перебросили западное вооружение в район города, а также Часов Яра для того, чтобы остановить российское продвижение. Тем временем гражданскую инфраструктуру Харькова переоборудуют под военные цели.
Новости с полей СВО на утро 23 мая приводит редакция «Радио 1».

Часовоярское направление


Армия России усиливает штурмовые действия в Часов Яре, наступая на стратегические высотные позиции в восточной части города.



Украинский военный паблик Deep State пишет о новом продвижении РФ на востоке Часова Яра и в северной части Клещеевки.

Продолжаются бои в районе Клещеевки, об освобождении которой 22 мая сообщило Минобороны РФ.

Авдеевское направление


Российские бойцы ведут бои на окраинах Новоалександровки. Однако в Соловьево складывается сложная обстановка из-за бесконечных атак БПЛА противника.


Харьковское направление


Армия России продвинулась в Липцах и Волчанске, отразив контратаки ВСУ. В Волчанске продолжаются интенсивные позиционные бои. Telegram-канал «Военная хроника» сообщает, что под Волчанск подошла кавалерия — ТОС «Солнцепёк» и 240-мм самоходные миномёты особой мощности «Тюльпан». Предполагается, что группировка войск «Север» переходит к основной фазе зачистки города от ВСУ.

Тем временем ВС РФ расширяют географию давления на противника в Харьковской области. Российские подразделения уже вошли в приграничное село Зеленое, которое находится между Волчанском и Липцами. Там остается разрыв между западным и восточным флангами, который необходимо срезать для соединения двух участков санитарной зоны.

Блогер Михаил Онуфриенко сообщил, что к Волчанску и Часову Яру в качестве подкрепления прибыли шведские, французские и американские БМП при поддержке колесных танков, а также САУ «Cesar». По предварительным данным, западным вооружением управляют иностранные граждане.

При этом гражданскую инфраструктуру Харькова частично переоборудуют под военные цели.

«В метрополитене города Харьков ведутся активные работы военнослужащими ВФУ. На станции метро свозятся продукты питания, оружие и боеприпасы. Также на нескольких станциях разворачивают полевые госпитали», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

Донецкое направление


По данным репортёра ВГТРК Андрея Руденко, бойцы 114-й бригады смогли освободить населённый пункт Уманское и зачистить его окрестности от украинских боевиков.

Российские военные продолжают штурмовые действия в Парасковиевке. При этом в Красногоровке ВС РФ ведут городские бои. При этом в районе Нетайлово российские военные закрепляются на занятых ранее рубежах на западной окраине населённого пункта. В Уманском ВС РФ смогли продвинуться, а в районе Очеретино возобновилось движение российской армии в сторону населённых пунктов Сокол и Новоалександровка.

Кураховское направление

Здесь российские войска при поддержке бронетехники штурмуют Красногоровку и уже заняли улицу Фермерская и территорию складов на западной окраине населённого пункта.

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США начали подготовку Украины к ядерной катастрофе
США передают Киеву спецоборудование на случай происшествий в ядерной сфере
23 мая 2024, 10:21

Фото: iStock/Gerasimov174

Соединённые Штаты передают Украине спецоборудование на случай потенциальных происшествий в ядерной сфере. Об этом руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби заявила в ходе слушаний в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса.
В настоящее время США пытаются уменьшить риски ядерной катастрофы на Украины. В рамках этой работы Киеву передаётся необходимое оборудование, также ведётся подготовка и техническое руководство для обеспечения безопасной работы атомных электростанций, которые остаются под контролем киевских властей.

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#украина
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#ядерное оружие
#оборудование
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В Белгородской области в результате детонации беспилотника ВСУ погибла женщина
Гладков: Женщина погибла при обстреле села Красный Восток под Белгородом
23 мая 2024, 09:49

Фото: официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Мирная жительница погибла в результате детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Уточняется, что трагедия произошла в селе Красный Восток. Российской системе противовоздушной обороны удалось сбить вражеский дрон, однако в результате его падения с последующей детонацией оказался разрушен второй этаж частного жилого дома.

Гладков рассказал, что под завалами обнаружили тело женщины. Губернатор выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной мирной жительницы села.

По его словам, обломками от беспилотного летательного аппарата повреждены частные дома, находящиеся поблизости.

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«Фронт разрезается на две части»: Полковник СБУ рассказал о катастрофе, угрожающей ВСУ
Полковник СБУ Стариков: разгром группы ВСУ в Часове Яре разрежет фронт надвое
23 мая 2024, 09:16

Фото: iStock/Diy1

Разгром группировки ВСУ российскими военными под городом Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области поделит фронт на две части. Об этом в своем блоге заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.
«Если взять Часов Яр, тогда начинается отрезание востока Харьковской области», — рассказал он.

По его мнению, такое развитие событий свидетельствует о том, что ВС РФ зайдут с тыла и организуют «большой котел».

«Если падет Славянско-Краматорская группировка, фронт разрезается на две части», — заключил Стариков.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Боец батальона спецминирования «Феникс» рассказал об уничтожении опорников ВСУ. По его словам, они не только дистанционно минируют, но и каждый день выполняют задачи по уничтожению противника в блиндажах и укрепрайонах ВСУ на окраинах Часова Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Минобороны раскрыли подробности ночного обстрела Белгорода
МО РФ: ПВО сбили за ночь 35 снарядов РСЗО Vampire и «Ольха» над Белгородом
23 мая 2024, 09:16

Фото: iStock/e-crow

Российские системы ПВО за минувшую ночь сбили ракетные снаряды РСЗО «Вампир» и «Ольха», а также три дрона, находившихся в воздухе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что количество сбитых снарядов составило тридцать пять. В военном ведомстве назвали действия противника террористической атакой по объектам на российской территории.

Ранее сообщалось, что армия России освободила Клещеевку под Артёмовском в ДНР от украинских военных.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
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#всу
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Захарова в шутку побеспокоилась за состояние Бербок
Захарова: слова Бербок об Украине заставляют волноваться за состояние главы МИД
23 мая 2024, 07:53

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова МИД ФРГ Анналены Бербок об отказе президента РФ Владимира Путина участвовать в мирных переговорах на Украине заставляют волноваться за ее состояние. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью выразила сожаление тем, что президент России не готов к мирным переговорам.

Захарова написала, что начинает за неё волноваться, так как у нее не в порядке то ли с логикой, то ли с памятью. Она отметила, что Россия сразу согласилась на переговоры, когда ее об этом попросили украинские власти. Однако Борис Джонсон уговорил Зеленского прекратить их. Представитель МИД РФ напомнила, что в сентябре 2022 года украинский лидер подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с РФ.

Ранее Мария Захарова заявила, что попадающие под влияние Запада политики «сатанеют». Тем самым она прокомментировала предложение спикера парламента Армении Алена Симоняна обсудить вопрос неуплаты налогов церковью. А также требование фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде и бывшего президента Украины Петра Порошенко вынести на повестку рассмотрение вопроса о полном запрете Украиной православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

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Боец батальона спецминирования «Феникс» рассказал об уничтожении опорников ВСУ
23 мая 2024, 07:12

Фото: istock / IherPhoto

Батальон спецминирования «Феникс» при помощи дронов уничтожает опорные пункты ВСУ в районе Часова Яра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя командира взвода с позывным «Ангел».
«Наша задача — минирование отходных путей и точек эвакуации ВСУ», — рассказал он.

По его словам, они не только дистанционно минируют, но и каждый день выполняют задачи по уничтожению противника в блиндажах и укрепрайонах ВСУ на окраинах Часова Яра.

Ранее сообщалось, что штурмовик 9-й бригады ВС РФ с позывным «Сорока» попал в плен, но смог убедить четверых бойцов ВСУ сдаться. Он рассказал, что они шли на штурм. Он получил ранение. Спрятаться решил в первый подвал, а там оказались украинцы. За ним заскочил «Золотой», по которому выстрелили, но он остался жив. По словам солдата, он потерял сознание, а очнулся без брони и оружия. Всего украинцев было семеро. Тройка пошла искать потерянную рацию, и свои же их убили, сказал военный. Четверых оставшихся украинцев солдату удалось убедить сдаться. Они рассказали ему, что не хотят воевать.

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Пленный пограничник объяснил прорыв российской армии в Харьковскую область
Пленный ВСУ: ротный опорный пункт под Харьковом существовал лишь на бумаге
23 мая 2024, 06:52

Фото: istock / Prostock-Studio

Украинский пограничник Александр Савченко, попавший в плен, заявил, что ротный опорный пункт около границы России и Харьковской области существовал только по документам, фактически службу нес один взвод. Об этом пишет РИА Новости.
«Наш ротный опорный пункт, на котором я нес службу, на самом деле физически не является ротными пунктом. Его больше можно отнести к взводному опорному пункту, хотя по бумагам он как ротный», — рассказал украинец.
Как утверждает пленный, по бумагам, на месте, где он служил, числилось и финансировалось 100 человек, а в реальности службу несли не более 50, что повлекло увеличение нарядов и уменьшение личного состава на постах.

Мужчина добавил, что его опорный пункт находился в районе населенного пункта Красное, находящийся на расстоянии около 3 км до границы, и был одним из первых рубежей встречающих наступление Вооруженных сил РФ.

Ранее стало известно, что французские военные обучают украинских неонацистов на территории страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
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«Ловят как зверей и отправляют на убой»: Сальдо о действиях военкомов в Херсоне
Сальдо: Киев устроил в Херсоне террор, людей отлавливают как зверей
23 мая 2024, 03:13

Фото: РИА Новости

Власти Киева устроили в оккупированном ими городе Херсоне террор. Сотрудники военкоматов в рамках насильственной мобилизации ловят людей как зверей. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
«В городе происходит террор ТЦК», — заявил Сальдо изданию.
Как утверждает глава региона, ТЦК полностью расшифровывается на Украине как «территориальный центр комплектования и социальной поддержки», что выглядит как специальная насмешка над жителями, которых сейчас в Херсоне «тэцэкашники с западных и центральных областей ловят как зверей на улицах, на блокпостах, в квартирах и отправляют на убой».

Ранее стало известно, что французские военные обучают украинских неонацистов на территории страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#херсонская область
#украина
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Французские военные обучают украинских неонацистов на территории страны
Mediapart: украинские неонацисты проходят военное обучение во Франции
23 мая 2024, 02:58

Фото: istock / YakubovAlim

Во Франции тренируются украинские военные, которые придерживаются неонацистских взглядов. Об этом информирует французское издание Mediapart.
По имеющейся информации, в октябре 2023 года во Францию прибыла на обучение группа украинских военных, состоящая из неонацистов.

Mediapart для подтверждения опубликовало фотографию одного из украинцев, у которого на лице был вытатуирован символ СС. Помимо этого, на других снимках украинские военнослужащие позируют с желто-синим флагом со свастикой в центре.

Украинские нацисты тренировались в военном лагере Ла-Куртин, который находится в департаменте Крёз в центральной части Франции. Они относятся к 3-й штурмовой бригаде ВСУ, являющейся наследницей националистического подразделения «Азов»*.

Министерство обороны Франции не комментировало данные о неонацистах. В ведомстве заявили, что ВСУ отбирают военных, отправляющихся на подготовку на территорию республики.

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