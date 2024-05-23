Зачистка Волчанска от ВСУ и освобождение Уманского: последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Александр Мельников
Армия России приступает к основной зачистке Волчанска при наступлении в Харьковской области, ВСУ перебросили западное вооружение в район города, а также Часов Яра для того, чтобы остановить российское продвижение. Тем временем гражданскую инфраструктуру Харькова переоборудуют под военные цели.
Новости с полей СВО на утро 23 мая приводит редакция «Радио 1».
Армия России усиливает штурмовые действия в Часов Яре, наступая на стратегические высотные позиции в восточной части города.
Украинский военный паблик Deep State пишет о новом продвижении РФ на востоке Часова Яра и в северной части Клещеевки.
Продолжаются бои в районе Клещеевки, об освобождении которой 22 мая сообщило Минобороны РФ.
Российские бойцы ведут бои на окраинах Новоалександровки. Однако в Соловьево складывается сложная обстановка из-за бесконечных атак БПЛА противника.
Армия России продвинулась в Липцах и Волчанске, отразив контратаки ВСУ. В Волчанске продолжаются интенсивные позиционные бои. Telegram-канал «Военная хроника» сообщает, что под Волчанск подошла кавалерия — ТОС «Солнцепёк» и 240-мм самоходные миномёты особой мощности «Тюльпан». Предполагается, что группировка войск «Север» переходит к основной фазе зачистки города от ВСУ.
Тем временем ВС РФ расширяют географию давления на противника в Харьковской области. Российские подразделения уже вошли в приграничное село Зеленое, которое находится между Волчанском и Липцами. Там остается разрыв между западным и восточным флангами, который необходимо срезать для соединения двух участков санитарной зоны.
Блогер Михаил Онуфриенко сообщил, что к Волчанску и Часову Яру в качестве подкрепления прибыли шведские, французские и американские БМП при поддержке колесных танков, а также САУ «Cesar». По предварительным данным, западным вооружением управляют иностранные граждане.
При этом гражданскую инфраструктуру Харькова частично переоборудуют под военные цели.
По данным репортёра ВГТРК Андрея Руденко, бойцы 114-й бригады смогли освободить населённый пункт Уманское и зачистить его окрестности от украинских боевиков.
Российские военные продолжают штурмовые действия в Парасковиевке. При этом в Красногоровке ВС РФ ведут городские бои. При этом в районе Нетайлово российские военные закрепляются на занятых ранее рубежах на западной окраине населённого пункта. В Уманском ВС РФ смогли продвинуться, а в районе Очеретино возобновилось движение российской армии в сторону населённых пунктов Сокол и Новоалександровка.
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Часовоярское направление
Армия России усиливает штурмовые действия в Часов Яре, наступая на стратегические высотные позиции в восточной части города.
Украинский военный паблик Deep State пишет о новом продвижении РФ на востоке Часова Яра и в северной части Клещеевки.
Продолжаются бои в районе Клещеевки, об освобождении которой 22 мая сообщило Минобороны РФ.
Авдеевское направление
Российские бойцы ведут бои на окраинах Новоалександровки. Однако в Соловьево складывается сложная обстановка из-за бесконечных атак БПЛА противника.
Харьковское направление
Армия России продвинулась в Липцах и Волчанске, отразив контратаки ВСУ. В Волчанске продолжаются интенсивные позиционные бои. Telegram-канал «Военная хроника» сообщает, что под Волчанск подошла кавалерия — ТОС «Солнцепёк» и 240-мм самоходные миномёты особой мощности «Тюльпан». Предполагается, что группировка войск «Север» переходит к основной фазе зачистки города от ВСУ.
Тем временем ВС РФ расширяют географию давления на противника в Харьковской области. Российские подразделения уже вошли в приграничное село Зеленое, которое находится между Волчанском и Липцами. Там остается разрыв между западным и восточным флангами, который необходимо срезать для соединения двух участков санитарной зоны.
Блогер Михаил Онуфриенко сообщил, что к Волчанску и Часову Яру в качестве подкрепления прибыли шведские, французские и американские БМП при поддержке колесных танков, а также САУ «Cesar». По предварительным данным, западным вооружением управляют иностранные граждане.
При этом гражданскую инфраструктуру Харькова частично переоборудуют под военные цели.
«В метрополитене города Харьков ведутся активные работы военнослужащими ВФУ. На станции метро свозятся продукты питания, оружие и боеприпасы. Также на нескольких станциях разворачивают полевые госпитали», — написал Марочко в своём Telegram-канале.
Донецкое направление
По данным репортёра ВГТРК Андрея Руденко, бойцы 114-й бригады смогли освободить населённый пункт Уманское и зачистить его окрестности от украинских боевиков.
Российские военные продолжают штурмовые действия в Парасковиевке. При этом в Красногоровке ВС РФ ведут городские бои. При этом в районе Нетайлово российские военные закрепляются на занятых ранее рубежах на западной окраине населённого пункта. В Уманском ВС РФ смогли продвинуться, а в районе Очеретино возобновилось движение российской армии в сторону населённых пунктов Сокол и Новоалександровка.
Кураховское направлениеЗдесь российские войска при поддержке бронетехники штурмуют Красногоровку и уже заняли улицу Фермерская и территорию складов на западной окраине населённого пункта.
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Элина Позднякова