Сырский призвал украинцев, живущих за рубежом, поучаствовать в мобилизации

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что без мобилизации он не сможет создать необходимые резервы и бригады. Об этом пишет газета Guardian.
По данным издания, связано это с тем, что Россия умножает собственные сухопутные силы. Сырский призвал украинцев живущих за пределами страны принять участие в мобилизации.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется РФ. По его словам, информация о потерях носит конфиденциальный характер.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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«Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполняли свой конституционный долг», — заявил он.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется РФ. По его словам, информация о потерях носит конфиденциальный характер.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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Дарья Осипова