«Официально — 25»: Сырский назвал число попавших в плен солдат ВСУ в Авдеевке

Фото: iStock/Sinenkiy
Главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что официально при отступлении из Авдеевки в российский плен попало 25 украинских военных. Его слова передает украинское издание «Страна».
«К сожалению, в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в российский плен. Это – война», — утверждает Сырский.
Он пояснил, что ВСУ вынуждены были отступить из Авдеевки из-за существенного преимущества в живой силе и вооружении. Также ВС РФ смогли нарушить целостность обороны ВСУ постоянными бомбардировками управляемыми авиабомбами, что дало им возможность активно продвигаться вперёд.
Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры беспорядочного бегства частей ВСУ из Авдеевки. Отмечается, что они были сняты ещё до того, как Сырский отдал приказ об отступлении из населённого пункта. Приказ об отступлении из города главком ВСУ отдал только через сутки после того, когда бегство уже стало неконтролируемым. Украинские части спешно покидали Авдеевку, бросая оружие, боеприпасы и военную технику.
По данным издания The New York Times, при отступлении ВСУ из Авдеевки до тысячи украинских солдат могли попасть в плен.
Читайте также:
Генерал ВСУ объяснил попадание в плен украинских бойцов в Авдеевке
Взятый в плен в Авдеевке боец ВСУ передал послание украинцам
Авдеевка обнажила большие проблемы в ВСУ
Элина Позднякова