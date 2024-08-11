Жители Курска рассказали о падении ракеты ВСУ на жилой дом

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Сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске в тот момент, когда люди ложились спать. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев.
По словам одной из местных жительниц, удар был настолько сильным, что все «сразу же подскочили». Другая жительница дома сравнила силу удара украинской ракеты с захлестывающей волной.
Уточняется, что на месте ЧП были обнаружены 3 сгоревшие машины. Также около дома найдены осколки ракеты.
Напомним, в ночь на 11 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, из-за чего на месте падения возник пожар. Позже региональное управление МЧС России сообщило о ликвидации огня. По факту произошедшего пострадали 13 человек.
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«Стекла посыпались, шторки отлетели, жалюзи ― всё отвалилось. Мы вышли ― всё в дыму, просто ужас», — рассказала женщина.
Уточняется, что на месте ЧП были обнаружены 3 сгоревшие машины. Также около дома найдены осколки ракеты.
Напомним, в ночь на 11 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, из-за чего на месте падения возник пожар. Позже региональное управление МЧС России сообщило о ликвидации огня. По факту произошедшего пострадали 13 человек.
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Екатерина Коршунова