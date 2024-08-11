Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Жители Курска рассказали о падении ракеты ВСУ на жилой дом

Жители Курска рассказали о падении ракеты ВСУ на жилой дом

«Известия»: куряне рассказали о моменте падения ракеты на жилой дом
11 августа 2024, 07:20
Фото: iStock/Srdjanns74

Фото: iStock/Srdjanns74

Сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске в тот момент, когда люди ложились спать. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев.
По словам одной из местных жительниц, удар был настолько сильным, что все «сразу же подскочили». Другая жительница дома сравнила силу удара украинской ракеты с захлестывающей волной.

«Стекла посыпались, шторки отлетели, жалюзи ― всё отвалилось. Мы вышли ― всё в дыму, просто ужас», — рассказала женщина.



Уточняется, что на месте ЧП были обнаружены 3 сгоревшие машины. Также около дома найдены осколки ракеты.

Напомним, в ночь на 11 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, из-за чего на месте падения возник пожар. Позже региональное управление МЧС России сообщило о ликвидации огня. По факту произошедшего пострадали 13 человек.

Читайте также:

ПВО сбила украинскую ракету в небе над Курской областью

Опубликовано видео последствий падения сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске

Стало известно число пострадавших в результате падения ракеты ВСУ в Курске
#мчс
#пожар
#ночь
#чп
#женщина
#жилой ракета
#машины
#всу
#удар
#пво
В Британии раскрыли, на что решился Зеленский из-за событий в зоне СВО
Times: Зеленский не спасет Киев от поражения атакой на Курскую область
11 августа 2024, 07:08

Украинский лидер Владимир Зеленский атакой на Курскую область отчаянно пытается спасти Киев от неминуемого поражения. Об этом информирует The Times.
По словам журналиста Майкла Кларка, киевский режим готов жертвовать жизнями своих военных и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление. Он отметил, что атака на Курскую область является самонадеянным и рискованным решением со стороны Зеленского.

Атака ВСУ в Курской области не поменяет ход боевых действий, заключил журналист.

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

Читайте также:

NYT: у боевиков ВСУ закончились «легкие успехи» в Курской области

Серьёзные бои в Курской области, продвижение ВС РФ под Торецком: последние новости СВО

В Госдуме предположили участие иностранных наемников в атаке на Курскую область
#курская область
#вс рф
#всу
#спецоперация
#киев
#владимир зеленский
#журналист
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве повторно объявили воздушную тревогу
11 августа 2024, 03:25

Фото: istock / Harry Wedzinga

Ночью в Киеве была повторно объявлена тревога, передает РИА Новости.
Ранее в Киеве прогремел ряд взрывов. Также взрывы зафиксировали в Полтавской области Украины.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, помимо Киева, тревога была объявлена также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Читайте также:

На Украине прогремел ряд взрывов

В одном из районов Курской области организовали выезд жителей

Ракетная опасность объявлена в Курской области
#киев
#украина
#тревога
#взрывы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве прогремели взрывы
Reuters: в Киеве прозвучало множество взрывов
11 августа 2024, 01:01

Фото: iStock/aapsky

Взрывы прогремели в Киеве, сообщило агентство Reuters на основе данных очевидцев.
Ранее стало известно, что над Курском была активирована система противовоздушной обороны (ПВО). Раздалось около 10 взрывов. Незадолго до этого было объявлено о ракетной опасности.

Читайте также:

Очевидцы рассказали о горящих авто и поврежденном пункте Ozon после падения ракеты ВСУ

Военкор Котенок: Украина впервые нанесла массированный удар по Курску

В Курске возник пожар из-за падения сбитой ракеты на жилой дом
#киев
#украина
#взрыв
#ракетная опасность
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине прогремел ряд взрывов
«Общественное»: в Харькове и Сумах прогремел ряд взрывов
10 августа 2024, 23:42

Фото: iStock/trikolor

Взрывы прогремели в нескольких городах Украины, сообщает украинское издание «Общественное».
Серия взрывов прозвучала в Сумах и Харькове, предположительно, за пределами города. Другой информации на данный момент не поступила.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровых преобразований Украины, воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, а также в некоторых районах Херсонской и Запорожской областей, контролируемых Киевом.

Ранее взрыв произошел в Харькове во время воздушной тревоги. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте также:

В одном из районов Курской области организовали выезд жителей

Минобороны Украины планирует создание онлайн-военкомата

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
#украина
#воздушная тревога
#херсонская область
#запорожская область
#харьковская область
#взрыв
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны Украины планирует создание онлайн-военкомата
10 августа 2024, 23:19

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Министерство обороны Украины планирует превратить приложение для обновления учетных данных «Резерв+» в онлайн-военкомат. Об этом сообщила заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко, передает украинское информационное агентство УНН.
По ее словам, этот сервис позволит военнообязанным студентам подать заявление на отсрочку от мобилизации.

«Думаем запустить онлайн-рекрутинг, если человек хочет мобилизоваться добровольно, а также отсрочку для многодетных семей и студентов. Вообще у нас идея в том, чтобы сделать "Резерв " онлайн-ТЦК (аналог российского военкомата), – объяснила она.

Как пояснила Черногоренко, частично сервис будет доступен начиная с осени.

Ранее в июле Министерство обороны Украины заявило о повышении темпов роста мобилизации после принятия соответствующего закона.

Читайте также:

ВСУ ударили по Курской области снарядами с хлором, заявил Котенок

Бои в Курской области назвали решающей битвой СВО

В США предрекли судьбу ВСУ в Курской области
#армия
#призыв
#студенты
#украина
#всу
#закон
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
Под Днепропетровском и еще в двух областях Украины объявлена воздушная тревога
10 августа 2024, 22:44

Фото: istockphoto/Photoboyko

Под украинскими Сумами, Харьковом и Днепропетровском была объявлена воздушная тревога. Об этом стало известно из информации онлайн-карты Минцифры Украины.
Российская спецоперация на Украине продолжается. Ранее сообщалось, что в результате удара со стороны боевиков ВСУ пострадали 14 мирных жителей в Донецкой народной республике. По сообщению главы региона Дениса Пушилина, пострадали также жилые дома, два торговых центра и автомобиль.

Кроме того, ожесточенные бои сейчас идут в приграничье в Курской области, где украинские боевики хотели прорваться на территорию РФ 6 августа. ВС России, погранслужба ФСБ и Росгвардия дают противнику отпор.

Читайте также:

Киев расширил зону принудительной эвакуации под Херсоном

В Госдуме предположили участие иностранных наемников в атаке на Курскую область

NYT: у боевиков ВСУ закончились «легкие успехи» в Курской области
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#новости
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киев расширил зону принудительной эвакуации под Херсоном
На подконтрольной боевикам ВСУ территории Херсонщины эвакуируют 50 пунктов
10 августа 2024, 22:41

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

На подконтрольной боевикам ВСУ территории Херсонщины расширена зона принудительной эвакуации местного населения. Как сообщил в Telegram-канале назначенный киевским режимом руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, зона охватит до 50 пунктов.
«Это — Шляховое, Томарино, Новоалександровка, Гончарное, Новодмитровка, Ромашково, Первомайское, микрорайоны Гидропарк и Нефтегавань Херсона...» — говорится в публикации Прокудина.

Власти Украины регулярно объявляют принудительную эвакуацию. Херсонская область входит в состав России по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает референдум легитимным. Сейчас Херсонская область находится под контролем ВС РФ на 75%.

Читайте также:

В ДНР пострадали 14 человек в результате атаки со стороны ВСУ

Часть Херсонской области осталась без света

«Люди идут неподготовленные»: пленный боец ВСУ рассказал о беспределе в ходе призыва
#россия
#украина
#киев
#херсонская область
#всу
#война
#сво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США недовольны атакой ВСУ в Курской области
Краузе: руководство США недовольно действиями ВСУ в под Курском
10 августа 2024, 20:53

Фото: istockphoto/rarrarorro

Нападение со стороны Украины под Курском, скорее всего, стало для США неожиданностью и вызвало недовольство в Белом доме. Такое предположение сделал политолог из Германии Йоахим Краузе в разговоре с Focus.
«Я предполагаю, что наступление ВСУ на российскую территорию не вызвало восторга у американских властей, которые, вероятно, не были проинформированы заранее», — сказал собеседник.

По мнению Краузе, американская сторона может выразить Киеву недовольство уже в ближайшее время, поскольку в администрации действующего президента США есть мышление «контроля за вооружениями времен Холодной войны» и опасения по поводу «непредсказуемой реакции России».

Краузе резюмировал, что американское правительство, возможно, недвусмысленно раскритикует Киев и потребует отступления украинцев или же, чтобы операция была ограничена в плане пространства.

Боевики ВСУ напали на приграничные территории под Курском 6 августа. В Госдепе США не удивились, тому факту, что киевский режим не предупредил Вашингтон о своих действиях. Более того, атаку в Курской области Госдеп США назвал правом Украины на самооборону.

Читайте также:

В Госдуме предположили участие иностранных наемников в атаке на Курскую область

NYT: у боевиков ВСУ закончились «легкие успехи» в Курской области

ВСУ ударили по Курской области снарядами с хлором, заявил Котенок
#мир
#украина
#сша
#всу
#курская область
#новости
#война
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме предположили участие иностранных наемников в атаке на Курскую область
Слуцкий: в атаке на Курскую область могли участвовать наемники Польши и Франции
10 августа 2024, 20:16

Фото: istockphoto/ANGHI

По некоторой информации, в атаке под Курском могли участвовать польские и французские наемники. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Кроме того, парламентарий считает, что в планировании нападения участвовала британская сторона. Теперь же, по мнению Слуцкого, западные государства не хотят нести ответственность за действия боевиков ВСУ в регионе.

«Западные столицы, очевидно, пытаются снизить или вообще снять собственную ответственность. В нападении на российскую границу, по данным разных источников, участвовали французские и польские наемники, бандеровцы были вооружены натовским оружием, а сама провокация планировалась при участии Британии. На этом фоне Вашингтон отправляет в Киев новый пакет военной помощи на миллионы долларов», — написал Слуцкий.

В заключение он назвал Коллективный Запад «коллективным фюрером» нынешнего века. Украинские радикалы напали на приграничье под Курском 6 августа. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои.

Читайте также:

NYT: у боевиков ВСУ закончились «легкие успехи» в Курской области

Солдаты-срочники отразили атаку боевиков ВСУ под Курском

В США предрекли судьбу ВСУ в Курской области
#россия
#украина
#война
#всу
#франция
#польша
#наемники
#сво
#госдума
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф