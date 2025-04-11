ТАСС: в ДНР солдаты ВСУ угрожали женщине изнасилованием ее детей

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На юге Донецкой Народной Республики в поселке Великая Новоселка украинские солдаты угрожали женщине изнасилованием ее детей, если та не покинет дом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мужчину, который был соседом женщины.
«Были случаи изнасилования. С моей соседкой был случай. С улицы забрали украинские солдаты. Несколько дней держали, потом привезли. Ее изнасиловали, мучили. Она в шоковом состоянии находилась. Ей сказали, что если она сейчас не заведет машину и не уедет вместе с дочерьми, то с ними они (военные ВСУ) сделают то же самое», — рассказал агентству мужчина.
Как отметил мужчина, детям пострадавшей женщины было по 10 и 12 лет. Украинские военные угрожали изнасиловать и их, если пострадавшая не уедет из дома. До этого жительница пробыла несколько дней в плену, где подверглась насилию.
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Иван Мусатов