Системы ПВО сбили 92 дрона за минувшие сутки

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили множество целей за минувшие сутки. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что в субботу, 24 февраля, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в зону проведения спецоперации. Там он заслушал доклады военных группировки «Центр» о характере действий украинской стороны.
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