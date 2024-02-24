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Системы ПВО сбили 92 дрона за минувшие сутки

Минобороны: ПВО сбила два украинских МиГ-29 и 92 дрона за сутки
24 февраля 2024, 14:58
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили множество целей за минувшие сутки. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что около населённых пунктов Ясеновое и Селидово в ДНР были сбиты два украинских истребителя МиГ-29. Также были перехвачены 92 беспилотника в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, поставленные США.

Ранее сообщалось, что в субботу, 24 февраля, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в зону проведения спецоперации. Там он заслушал доклады военных группировки «Центр» о характере действий украинской стороны.

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Украина столкнётся с проблемами из-за уничтоженных ЗРК Patriot
MWM: Киеву будет трудно заменить уничтоженные ЗРК Patriot
24 февраля 2024, 14:08

Фото: iStock/e-crow

Украина столкнётся с трудностями при замене уничтоженных ЗРК Patriot из-за проблем с поставками от западных союзников. Об этом сообщает американский журнал Military Watch.
Отмечается, что российские войска нанесли удар по украинской системе ПВО Patriot с ракетами MIM-104. В результате были повреждены пусковая установка, боеприпасы и другие элементы.

Предполагается, что ВС РФ нанесли удар или ракетами «Кинжал», или «Искандерами».

В связи с тем, что США перестали оказывать поддержку Украине, отремонтировать ПВО и заменить повреждённые детали будет крайне тяжело.

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#россия
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ВСУ были отброшены на более чем 10 километров в ходе освобождения Авдеевки
24 февраля 2024, 08:55

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска были отброшены более чем на десять километров в ходе операции по освобождению Авдеевки. Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев.
Отмечается, что ВС РФ отбросили украинские войска с занимаемых их позиций. В настоящее время российские войска продолжают наступление.

Также Мордвичев подчеркул, что украинские военные массово сдаются в плен. Уже порядка 200 военнопленных были выведены после зачистки, а в ближайшее время планируется вывести ещё порядка сотни.

Глава Минобороны России в субботу прибыл в зону проведения специальной военной операции. Там он заслушал доклады военных группировки «Центр».

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#сво
#сергей шойгу
#минобороны рф
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Шойгу посетил зону СВО и заслушал доклады группировки «Центр»
24 февраля 2024, 08:27

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил зону СВО и заслушал доклады военных группировки «Центр» о действиях украинской стороны. Об этом Минобороны РФ сообщило в своём Telegram-канале.
Генерал-полковник Андрей Мордвичев, командующий группировкой, сообщил, что во время операции по взятию Авдеевки ВСУ были отброшены со своих позиций на расстояние свыше 10 километров. ВС РФ, в свою очередь, продолжают наступление.

Напомним, что 17 февраля украинские войска были выведены из Авдеевки. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, такое решение было принято для того, чтобы перевести подразделения к обороне и ради сохранения жизни украинских военнослужащих.

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#сергей шойгу
#минобороны рф
#сво
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В ВСУ заявили о невозможности ведения боевых действий с российскими силами
Telegraph: нехватка боеприпасов не позволяет ВСУ воевать с российской армией
24 февраля 2024, 03:14

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинский солдат в интервью The Telegraph признался, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут вступить в бой с российскими войсками из-за нехватки боеприпасов.
«Нет смысла идти в бой, если у нас нет достаточного количества боеприпасов. Дело не в том, что мы потеряли дух. Просто у нас нет средств для борьбы», – заявил один из бойцов ВСУ.

По его словам, если такая ситуация сохранится на еще несколько лет, то это будет «катастрофой: нас либо кончатся люди, либо все просто уедут из страны».

Также он добавил, что украинским войскам придется отступить с выгодных позиций, с которых они могли бы вести обстрелы, и решать, «какую следующую деревню мы отдадим русским».

Ранее в США заявили, что Киев испытывает нехватку боеприпасов.

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России жалко украинцев, заявил Небензя
Небензя: России жалко украинцев, которых посылают умирать за интересы Запада
24 февраля 2024, 02:57

Фото: сайт Кремля

На заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя выразил сожаление по поводу судьбы украинцев, которых, по его словам, отправляют умирать за геополитические интересы Запада.
«Мне жаль несчастных украинцев, которых посылают на смерть в интересах Запада», — заявил Небензя.
Он подчеркнул, что Россия начала специальную военную операцию с целью прекратить войну, которую, по его словам, восемь лет вели силы, поддерживаемые Западом, против мирного населения Донбасса.

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#россия
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МО РФ: Российские военные уничтожили американский ЗРК Patriot - видео
Минобороны: Российские ракетчики уничтожили американский ЗРК Patriot
23 февраля 2024, 19:26

Фото: istockphoto/Игорь (Santry) Волосянков

Российские военные уничтожили американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot вместе с расчётом. Удар был нанесён ракетными войсками Вооружённых сил РФ.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны. Соответствующее видео появилось и в официальном телеграм-канале российского оборонного ведомства. Атака производилась с использованием высокоточного оружия. На кадрах можно увидеть, как украинцы пробуют эвакуировать то, что осталось от ЗРК, но вывозить оказалось, по сути, нечего.

Отмечается, что российские ракетчики сумели поразить саму пусковую установку, тягач для её перевозки, уничтожить боекомплект и транспортно-заряжающую машину якобы «Патриота». Ракетные войска ВС РФ ждут в гости новые подарки от западного военно-промышленного комплекса — их ждёт примерно та же судьба.






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Военкоры сняли кадры окружения ВСУ в районе Авдеевки - видео
Военкоры RT рассказали и показали подробности битвы за Авдеевку
23 февраля 2024, 18:03

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Во время штурма Авдеевки отличились многие подразделения российской армии. Бойцы отряда «Шторм» 114-й бригады ВС РФ смогли перекрыть дорогу на Ласточкино, которая имела жизненно важное значение для ВСУ, пытавшихся оборонять город.
На кадрах, которые заснял военный корреспондент RT Андрей Филатов, можно увидеть, как российские бойцы малыми штурмовыми группами продвигаются к ключевому зданию у перекрёстка рокады (дороги вдоль линии фронта - прим. ред.). Этот манёвр позволил продвинуться к автозаправочной станции и заблокировать путь к микрорайону «9 квартал».

Гарнизон ВСУ на авдеевском заводе «Коксохим» оказался полностью отрезан. Дальнейшее было делом времени и техники, в которой у российских войск имеется значительное превосходство, что признают и сами украинцы. Утраченные позиции противнику вернуть уже не удалось.






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#всу
#солдаты
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Зеленский заявил о новом контрнаступлении
Президент Украины Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ
23 февраля 2024, 16:30

Фото: istockphoto / Olena_Z

Вооруженные силы Украины активно готовятся к новому контрнаступлению в Черном море и зоне спецоперации, сообщил лидер Украины Владимир Зеленский в беседе Fox News.
По его словам, украинская армия сможет это сделать. Зеленский также считает, что это наступление удивит Россию.

Министр обороны России Сергей Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что штаб, планировавший украинское контрнаступление, выполняет работу за пределами Украины, в основном в Прибалтике.

Украинские силы в ходе контрнаступления потеряли почти 166 тысяч бойцов, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники.

При этом, ранее издание Welt сообщало, что украинские солдаты оставляют некоторые территории из-за сильной нехватки военных ресурсов. Они это делают, чтобы экономить боеприпасы.

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#минобороны
#зеленский
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Появились подробности биографии ликвидированного наёмника ВСУ из Бразилии
23 февраля 2024, 15:41

Фото: istockphoto / Prostock-Studio

Стали известны детали биографии одного из самых знаменитых бразильских наёмников Вооружённых сил Украины — снайпера Макса Панаво, который был устранен в зоне боевых действий.
RT выяснил, что военнослужащий воевал на стороне ВСУ как минимум с ноября 2022 года. Про себя он отмечал, что является самым первым бразильцем в украинской армии.

До отправки в зону специальной военной операции, солдат профессионально занимался джиу-джитсу, учился и жил в Калифорнии. При этом он писал, что бросил учёбу и карьеру спортсмена «ради любимого дела» — войны. Известно, что на родине бразильский наёмник выстрелил в голову старшего брата, тем самым убил его.

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#солдат
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