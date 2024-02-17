Системы ПВО за ночь перехватили более 30 украинских беспилотников

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Российские средства ПВО за минувшую ночь сбили более 30 украинских беспилотников над территориями Калужской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что украинские войска ночью пытались произвести террористические атаки на ряд российских регионов с помощью 33 беспилотников самолётного типа.
В военном ведомстве уточнили, что над Брянской областью было ликвидировано 18 БПЛА, ещё четыре дрона перехвачены над Белгородской и Воронежской областями, один – над Курской и шесть – над Калужской.
Главы регионов уведомляли об атаках. Пострадавших не зафиксировано. Однако, по словам воронежского депутата Александра Гусева, в результате обстрела осколками беспилотника была повреждена крыша частного дома.
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В военном ведомстве уточнили, что над Брянской областью было ликвидировано 18 БПЛА, ещё четыре дрона перехвачены над Белгородской и Воронежской областями, один – над Курской и шесть – над Калужской.
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Анастасия Чинкова