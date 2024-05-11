Ситуация чревата полным обвалом: Песков о взгляде европейцев на киевских союзников

Фото: Официальный сайт Кремля
Европейцы осознают, что ситуация для Украины стремительно близится к полному обвалу, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью для Павла Зарубина.
«Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется и она чревата для украинцев полным обвалом. Поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию. Поэтому момент очень ответственный и, конечно, это сильно провокационно с их стороны», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Песков.
Спикер Кремля также подчеркнул, что европейские союзники киевского режима намеренно нагнетают напряжение вокруг ситуации на полях СВО.
Напомним, 11 мая Минобороны РФ сообщило, что российским силам удалось освободить пять населённых пунктов в Харьковской области.
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Евгения Парфентьева