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Ситуация чревата полным обвалом: Песков о взгляде европейцев на киевских союзников

Песков: Европа видит, что ситуация стремительно меняется и грозит Киеву обвалом
11 мая 2024, 17:50
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

Европейцы осознают, что ситуация для Украины стремительно близится к полному обвалу, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью для Павла Зарубина.
«Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется и она чревата для украинцев полным обвалом. Поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию. Поэтому момент очень ответственный и, конечно, это сильно провокационно с их стороны», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Песков.

Спикер Кремля также подчеркнул, что европейские союзники киевского режима намеренно нагнетают напряжение вокруг ситуации на полях СВО.



Напомним, 11 мая Минобороны РФ сообщило, что российским силам удалось освободить пять населённых пунктов в Харьковской области.

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В украинских Сумах и Одессе произошли взрывы
«Общественное»: в Сумах и Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
11 мая 2024, 18:07

Фото: iStock/dzika_mrowka

В украинском городе Сумы и Одессе прогремели взрывы. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное»
По данным источника, взрывы также прозвучали в Кривом Роге. Отмечается, что подобные сообщения поступают из Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях, а также с подконтрольных Украине территорий Запорожской и Херсонской областей.

Объявлена воздушная тревога. Иных подробностей о взрывах в настоящее время не приводится.

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили украинский дивизион зенитного ракетного комплекса американского производства Patriot на боевой позиции.

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В США раскрыли, что не даёт Украине начать переговоры с Россией
Нуланд: Киев не находится в достаточно сильной позиции для переговоров с Москвой
11 мая 2024, 17:46

Фото: iStock/Diy13

Украина в настоящее время не находится в такой сильной позиции, которая позволила бы начать переговоры с Россией о завершении вооружённого конфликта. Об этом заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила в беседе с изданием Politico.
Напомним, что Нуланд продолжительное время курировала вопросы внешней политики США в отношении Украины и России.

Журналисты спросили, было ли ошибкой не подталкивать киевских властей к проведению мирных переговоров в 2022 году. Политик ответила, что в тот момент Киев находился в слабой позиции, в которой, к слову, продолжает пребывать и сейчас.

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#сша
#политика
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Эксперт из Франции Набли: мы не можем понять истинных планов РФ под Харьковом
11 мая 2024, 17:34

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Французский эксперт Белиг Набли заявил, что Россия сохраняет стратегическую двусмысленность в зоне СВО, по этой причине трудно узнать ее истинные военные планы. Об этом информирует телеканал LCI.
Набли подчеркнул, что такой маневр усиливает тревожность украинских властей, которым будет сложно предугадать действия Москвы на линии боевого соприкосновения. По словам аналитика, на сегодняшний день Запад так и не осознает, вплоть до какого места российские войска будут наступать.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВС России начали наступление на Харьков. Кирби отметил, что Штаты ожидали начала наступления российской армии на Харьков.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Харьков
#спецоперация
#вс рф
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Ганчев: ВСУ отступают под натиском ВС РФ в Харьковской области
11 мая 2024, 17:25

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские военные под натиском российских войск отступают в Харьковской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев, добавив, что это хорошая тенденция.
Он подчеркнул, что российские военные активно продвигаются. Это даётся непросто, поскольку за годы бойцы ВСУ окопались в населённых пунктах и окружающих лесных массивах. Однако под натиском ВС РФ им больше ничего не остаётся, как отступать.

Ганчев отметил, что поддерживает российских военных и верит в скорое освобождение всей Харьковской области.

Также он добавил, что местные жители в настоящее время пытаются выехать из опасной зоны, и их решение можно понять.

В субботу, 11 мая, Минобороны России сообщило, что ВС РФ в результате наступательных действий освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

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#всу
#вс рф
#харьковская область
#сво
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Президент Чехии Павел усомнился в способности Киева вернуть утраченные территории
Президент Чехии Павел: Украина вряд ли вернёт утраченные территории
11 мая 2024, 16:59

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украина вряд ли сможет вернуть утраченные территории в обозримом будущем. Об этом заявил президент Чехии Пётр Павел в интервью газете Die Presse.
Глава государства подчеркнул, что украинские власти осознают и признают, что им не удастся вернуть территории в ближайшем будущем.

Также Павел высказался о проведении мирных переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, они возможны только после прекращения боевых действий в зоне СВО. Также они потребуют значительных дипломатических навыков и политического давления.

Ранее в этот день глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости призвал освободить все русские города в ходе СВО. Таковыми он назвал, в частности, Харьков, Одессу и Днепропетровск.

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#украина
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#регионы
#сво
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Мы были небольшой преградой: Иностранные наёмники раскрыли правду о службе в рядах ВСУ
BI: Украина использует иностранных наёмников как расходный материал
11 мая 2024, 16:45

Фото: iStock/undefined undefined

Иностранные наёмники в рядах ВСУ выступают в качестве расходного материала, об этом они сами сообщили в интервью для Buisness Insider.
«Мы были небольшой преградой. Если русские шли, то мы их могли сдерживать всего лишь час», — рассказал один из наёмников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины.

Он также добавил, что его подразделение было предназначено скорее для «самопожертвования», чем для боевых действий. Бывший наёмник честно признался, что большинство из его сослуживцев не были подготовлены для боёв на полях специальной военной операции и погибли под ударами дронов.

Как подчеркнул испанский исследователь из Университета Барселоны Маттео Пуглиесе, киевский режим использует иностранных наёмников в качестве расходного материала.

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#наемники
#всу
#сво
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Глава ДНР Пушилин призвал освободить все русские города
11 мая 2024, 16:08

Фото: сайт Кремля

Необходимо восстановить историческую справедливость и освободить все русские города в ходе СВО. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил глава ДНР Денис Пушилин.
С 2014 года Россия не меняет свою позицию касаемо русских городов, в которых продолжают находиться наши люди. Конечно, часть населения введена в заблуждение украинской пропагандой, но большинство жителей являются русскими людьми, у которых есть родственники и в других регионах России. Поэтому российская сторона не может оставить эти города украинским нацистам, заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что речь идёт о тех городах, которые в 2014 году выступили против переворота в Киеве. В частности, это Харьков, Одесса и Днепропетровск.

Говоря о мирных переговорах, Пушилин отметил, что точные сроки назвать невозможно из-за сложности ситуации. Однако то, что документы будут подписаны, – это точно.

В заключение Пушилин подчеркнул, что лично для него самым приемлемым исходом была бы полная капитуляция со стороны Украины.

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#денис пушилин
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#украина
#сво
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В Донецке сообщили о жертвах удара ВСУ по ресторану в день юбилея ДНР
Глава ДНР Пушилин: три человека погибли при обстреле ВСУ по ресторану в Донецке
11 мая 2024, 15:50

Фото: сайт Кремля

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что три человека погибли в результате обстрела ресторана «Парадиз» в Донецке. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Уточняется, что ещё восемь человек, включая ребёнка, пострадали. По словам главы ДНР, в зоне происшествия было зафиксировано несколько прилетов.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали из РСЗО HIMARS Ленинский район административного центра ДНР, недалеко от места происшествия шла подготовка к автопробегу по случаю 10-летия Дня республики.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Старовойт: один человек погиб в Курской области из-за атаки дрона ВСУ
11 мая 2024, 15:14

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в Telegram-канале, что из-за атаки украинского беспилотника в регионе погиб один человек.
Уточняется, что дрон ВСУ сбросил взрывное устройство в Судже, в результате чего ранения получил один местный житель. Его оперативно госпитализировали и оказали необходимую помощь.

Однако мужчина не смог выжить. Губернатор Курской области передал глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ, по предварительным данным, погиб мирный житель. Еще четыре человека получили ранения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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