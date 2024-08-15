Ситуация для ВСУ в Донбассе ухудшилась на фоне начала операции под Курском

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После начала наступления ВСУ на курское приграничье ситуация в Донбассе значительно ухудшилась для украинских военных. Об этом заявил спикер 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач, его слова передает Politico.
«Я бы сказал, что ситуация на нашем участке фронта ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, а русские наступают», — заявил Секач.
По данным издания, сейчас 110-я бригада располагается в Покровском районе ДНР.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявлял, что украинские неонацисты продолжают перебрасывать резервы с других направлений, чтобы отправить их под Курск. До этого Алаудинов отмечал, что противник решил сменить тактику, поскольку не смог взять Курскую область.
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Элина Позднякова