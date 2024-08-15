Стало известно, на что пошли ВСУ в Курской области

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Боевики ВСУ не смогли взять Курскую область и сменили тактику, сообщил у себя в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«…Противник не смог взять всю Курскую область, поэтому сейчас он поменял тактику и начинает давить со всех щелей, таким образом он пытается раздергать нас», — отметил генерал-майор.
Офицер добавил, что не нужно верить вражеской пропаганде, ситуация контролируется российскими войсками.
До этого Алаудинов говорил, что в небе над Курской областью не была замечена украинская авиация, хотя сообщения о ней были.
Ожесточенные боестолкновения в Курской области продолжаются с утра 6 августа.
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Никита Кротов