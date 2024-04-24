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Несколько бригад украинских войск отказались выполнять приказ по обороне Очередино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом на своём YouTube-канале сообщил британский эксперт Александр Меркурис.
Он подчеркнул, что бригада оставила свои позиции и бежала под массированным огнём артиллерии ВС РФ.
При этом военные заявляли, что ситуация на фронте непоправимая.
Меркурис добавил, что командование ВСУ вынуждено было срочно отправить на эти позиции другое подразделение для улучшения ситуации, но и оно отказалось идти на оборону.
А президент Украины Владимир Зеленский регулярно получает сообщения об успехах российских войск на этом направлении.
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При этом военные заявляли, что ситуация на фронте непоправимая.
Меркурис добавил, что командование ВСУ вынуждено было срочно отправить на эти позиции другое подразделение для улучшения ситуации, но и оно отказалось идти на оборону.
А президент Украины Владимир Зеленский регулярно получает сообщения об успехах российских войск на этом направлении.
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Анастасия Чинкова