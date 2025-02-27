В ДНР перехватили радиопереговоры ВСУ о бегстве бойцов под Красноармейском

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Народная милиция ДНР перехватила радиопереговоры между командованием ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал силового ведомства республики, уточняя, что общение сопровождалось нецензурной лексикой.
Речь шла о попытке удержать позиции под натиском российской армии в районе Красноармейска (Покровска): командир с позывным Сигма приказал подразделению с позывным Селезень отразить атаку, однако позже от подчинённого с позывным Качур поступил доклад о бегстве соседних бойцов из-за обстрела.
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«Возмущенный тем, что подчиненные оставили позицию, командир приказывает им вернуться обратно не смотря на то, что обстрел продолжается», — сообщил канал Народной милиции ДНР.Ранее сообщалось, что в ночь с 26 на 27 февраля в результате атаки украинского беспилотника на город Грайворон Белгородской области погиб мирный житель, еще один пострадал.
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Мария Моисеева