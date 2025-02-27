Одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою штурмовик-якут встретился со Стивеном Сигалом

На Ореховском направлении в Запорожской области российский военнослужащий группировки «Днепр» спас пленного бойца ВСУ от атаки украинского дрона. Как сообщает Telegram-канал «Крылатые», связанный с ВДВ, солдат прикрыл собой пленного, когда оператор БПЛА противника направил беспилотник в их сторону.