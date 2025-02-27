Одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою штурмовик-якут встретился со Стивеном Сигалом

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Известный голливудский актер и гражданин России Стивен Сигал встретился с Героем России, штурмовиком из Якутии Андреем Григорьевым, который победил боевика ВСУ в рукопашной схватке. Об этом сообщила замглавы правительства Якутии Ольга Балабкина в своем Telegram-канале.
«ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. Андрей Григорьев «Тута» и Стивен Сигал», — написала она.Писатель Захар Прилепин опубликовал в своем Telegram-канале совместное фото двух мужчин.
«Сигал тоже немного якут по крови. Видно же. Один народ!», — добавил он под фотографией.
В начале января в соцсетях распространилось видео с нательной камеры украинского военного, где были запечатлены последние минуты его жизни и бой с якутским штурмовиком, который, выиграв схватку, выполнил просьбу противника спокойно уйти.
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Этот эпизод произошел около села Трудовое в ДНР.
Президент России Владимир Путин присвоил Григорьеву звание Героя России в начале января, а в День защитника Отечества вручил ему медаль «Золотая Звезда» лично.
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