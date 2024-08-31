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Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Медведь» планируют переброску из Буркина-Фасо в Курскую область. Об этом сообщил командир формирования Виктор Ермолаев, передает Le Monde.
«Когда враг приходит на нашу российскую территорию, все российские солдаты забывают о внутренних проблемах и объединяются против общего врага», – заявил Ермолаев.
По информации издания, ЧВК «Медведь» отправит в Курскую область 100 своих бойцов. При этом, уточняет командование, по результатам выполнения задач на родине они вернутся в Африку.
В начале августа украинские подразделения предприняли наступление на Курскую область, однако их продвижение было остановлено. Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу. Минобороны России сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.
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Александр Климов