СК: два человека погибли при ударе ВСУ ракетами по Курской области

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Два человека погибли при ударе ВСУ 23 ноября тремя тактическими ракетами по Курской области. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК России.
«Установлено, что 23 ноября 2024 года боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар тремя тактическими ракетами по н.п. Большое Жирово Фатежского района Курской области, где находились мирные жители», — говорится в сообщении.
В результате атаки с украинской стороны погибли два человека. По данному факту возбуждено уголовное дело. Уточняется, что все причастные к данному преступлению будут установлены и понесут ответственность за свои действия в рамках российского законодательства.
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Элина Позднякова