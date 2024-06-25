«Тела ВСУ разложились от жары»: как содержатся военнопленные украинцы и почему Киев не меняет их на русских

С момента начала СВО на территории Украины стороны конфликта начали производить обмены военнопленными. В мае текущего года Россия вновь инициировала процедуру по обмену, направив Украине списки из 500 плененных бойцов, однако обмен состоялся по формуле «75 на 75» и процедура вновь приостановилась. О том, где и как содержатся украинские военнопленные и при каких обстоятельствах они сложили оружие расскажет редакция «Радио 1».