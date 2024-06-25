«Тела ВСУ разложились от жары»: как содержатся военнопленные украинцы и почему Киев не меняет их на русских

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С момента начала СВО на территории Украины стороны конфликта начали производить обмены военнопленными. В мае текущего года Россия вновь инициировала процедуру по обмену, направив Украине списки из 500 плененных бойцов, однако обмен состоялся по формуле «75 на 75» и процедура вновь приостановилась. О том, где и как содержатся украинские военнопленные и при каких обстоятельствах они сложили оружие расскажет редакция «Радио 1».
Украина и Россия обмениваются военнопленными
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова прежде сообщала, что процедура обмена военнопленными с Украиной осложняется из-за постоянно возникающих новых требований киевских переговорщиков. По состоянию на пятое июня в плену ВСУ находятся 1348 российских солдат и офицеров, в РФ – 6465 украинских.
Где и как содержатся пленные ВСУ
Тысячи украинских военнопленных содержатся в тюрьмах строгого режима в зоне проведения СВО. На территории колоний находятся читальные залы, храмы, столовые. По территории колонии военнопленные ходят строем. В течение дня бойцы ВСУ ходят на построения и выполняют хозяйственные работы. После построения пленные проходят по плацу колонии, распевая песню «Катюша».
На обед солдатам ВСУ полагается первое и второе блюдо, как правило, это суп, гарнир, картошка, хлеб и чай.
«Да им тут нравится. Лучше, чем на передовой», — сообщил журналистам конвоир.
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Как ВСУ попадают в плен
Издание «Лента.ру» приводит слова военнопленного Руслана, который рассказал, что попал в зону боевых действий просто выйдя из дома за хлебом. Он сообщил, что его схватили, увезли в военкомат. Через месяц он уже оказался на передовой. Собеседник издания рассказал, что на боевой позиции ему было страшно. Возле окопов месяцами лежали убитые солдаты ВСУ, которых не могли оттащить из-за сильного запаха и непрекращающихся обстрелов.
«Они месяцами лежали на земли и уже рассыпались от жары. Никто не забирал — все боялись. Стреляют, страшно. А я уже запаха не чувствовал», — рассказал Руслан.Он также изъявил желание вступить в ряды ВС РФ, однако на вопрос о том, что он будет делать в зоне СВО, когда напротив него окажется такой же мобилизованный украинец, военнопленный ответить не смог.
Еще один добровольно сдавшийся в российский плен украинец сообщил, что осознал братство русских и украинцев. По его словам, российские военные оказались не такими, какими их описывают украинские СМИ. Военнопленный рассказал, что когда сдался бойцам ВС РФ, его сразу накормили, дали сигарету и поинтересовались самочувствием.
ВСУ стреляют по своим во время сдачи в плен
Украинские военные убивают своих сослуживцев при попытке сдаться в плен. Подробности об одном из таких инцидентов приводит портал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Солдат ВСУ решил добровольно сложить оружие и сдаться в плен. Пока он двигался в направлении позиций ВС РФ, за ним с воздуха наблюдали российские операторы БПЛА. В моменте подхода к позициям ВС РФ украинские бойцы дроном атаковали солдата. Он получил смертельное ранение.
Пленный боец Иванащенко в беседе с ТАСС также рассказал о попытке ВСУ уничтожить группу сослуживцев, пытающихся сдаться ВС РФ. По его словам, сдавшихся украинских военных выводил российский спецназ. По его словам, на группу солдат ВСУ несколько раз пытались напасть. Солдаты получили ранения, но выжили.
Еще один военнопленный сообщил, что его в составе группы бойцов ВСУ, сослуживцы пытались при схожих обстоятельствах добить из миномета.
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