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Главным событием последних суток стало убийство в Москве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника.
Взрыв был осуществлён киевскими спецслужбами, которые не стали скрывать свою радость в подконтрольных им информационных источниках, однако официально не признали свою ответственность за случившееся. Подробнее о последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Очевидцы сообщают, что звук был слышен на расстоянии до двух километров. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Расследование продолжается.
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Киев в убийстве Кириллова и заявил, что украинское политическое руководство «ждет неизбежного возмездие».
ВСУ расстреливали гражданских у колодцевЖительница Суджанского района Курской области сообщила, что во время оккупации ее села Плехово украинские вооруженные силы обстреливали мирных жителей, когда те приходили к колодцам за питьевой водой, а также минировали окрестные территории.
Сообщается, что когда группа операторов дронов начала дежурство на одном из самых сложных участков в Курской области, недалеко от недавно освобожденного села Новоивановка, перед ними была поставлена четкая задача — обнаружить и уничтожить танк противника, который находился рядом с передовыми позициями Вооруженных сил России.
В ходе операции была выявлена передовая позиция украинских вооруженных формирований, где обнаружено много оружия и боеприпасов производства НАТО, а также 12 тел без документов, что может указывать на принадлежность к иностранным наемникам или спецподразделениям ВСУ с иностранцами.
ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА в трех областяхРоссийские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Белгородской и по одному — над Брянской и Курской областями, сообщили в МО РФ.
Зеленский также напомнил, что Запад обещал предоставить эти системы после признания невозможности приглашения Украины в альянс.
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На Украине Владимиру Зеленскому вынесли приговор
Взрыв в Москве на Рязанском проспектеВ Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство было заложено в самокат у подъезда жилого дома.
Очевидцы сообщают, что звук был слышен на расстоянии до двух километров. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Расследование продолжается.
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Киев в убийстве Кириллова и заявил, что украинское политическое руководство «ждет неизбежного возмездие».
Курская областьНа Курском направлении продолжаются тяжелые бои. Вооруженные силы России (ВС РФ) наносят удары в районе населенного пункта Кругленькое и близ Русского Поречного, расширяя зону контроля к северо-западу от Плёхово. Противник оказывает ожесточенное сопротивление.
ВС России нанесли поражение ВСУ у 13 населенных пунктов в Курской областиМинобороны РФ сообщила о поражении 13 украинских бригад в районах приграничных населённых пунктов Курской области. Подразделения «Севера» нанесли удар по шести механизированным, танковой, трём десантно-штурмовым, морской пехоты и двум бригадам территориальной обороны ВСУ.
ВСУ расстреливали гражданских у колодцевЖительница Суджанского района Курской области сообщила, что во время оккупации ее села Плехово украинские вооруженные силы обстреливали мирных жителей, когда те приходили к колодцам за питьевой водой, а также минировали окрестные территории.
Морпехи РФ устроили засаду ВСУ в Курской области и разгромили противника
Крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской областиРасчет беспилотников крымских десантников уничтожил танк Abrams американского производства, который украинские военнослужащие использовали в районе Новоивановки в Курской области.
Сообщается, что когда группа операторов дронов начала дежурство на одном из самых сложных участков в Курской области, недалеко от недавно освобожденного села Новоивановка, перед ними была поставлена четкая задача — обнаружить и уничтожить танк противника, который находился рядом с передовыми позициями Вооруженных сил России.
Покровское направлениеНа Покровском направлении российские войска наступают широким фронтом южнее Покровска (Красноармейска). Атаки продолжаются в районе населенных пунктов Шевченко и Даченское, а также в направлении Песчаного, Солёного и Нововасилевки. Двигаясь от села к селу, ВС РФ закрывают образующиеся «карманы» и выравнивают фронт.
Кураховское направлениеНа Кураховском направлении российские войска зачищают успеновский «карман», продвигаются в самом Курахово и расширяют зону контроля юго-восточнее города у Зеленовки. Сообщается о занятии населенного пункта Константинопольское и успешной зачистке местности.
Житель Суджи рассказал, что видел во время эвакуации из города
Севернее Великой НовосёлкиСевернее Великой (Большой) Новосёлки морская пехота России закрепляется на занятых позициях в населенном пункте Новый Комар и расширяет зону контроля. В случае успеха у сил противника в Великой Новосёлке останется только одна дорога для снабжения — через Времевку. Одновременно с юга ВС РФ ведут наступление на населенный пункт Сторожевое.
Ночные удары по территории противникаНочью были нанесены удары «Геранями» по целям в Кременчуге, Павлограде, Староконстантинове, пригородах Киева и Кировоградской области, что свидетельствует о продолжении активных боевых действий со стороны российских сил.
Инженеры бригады Невского внедряют технологии в сфере оптоволокна и роя дроновИнженеры лаборатории беспилотных летательных систем и систем радиоэлектронной борьбы разведывательно-штурмовой бригады имени А. Невского добровольческого корпуса ВС РФ внедряют современные технологии в рамках специальной военной операции.
«Есть разработки различные по улучшению технических характеристик, по дальности полета, по рою дронов, машинному зрению, оптоволокну», — рассказал командир взвода инженерно-технического обеспечения с позывным «Версус».
Госархив Пермского края отправил чебурашек бойцам в зоне спецоперацииГосударственный архив Пермского края, чтобы поддержать бойцов в зоне специальной военной операции, отправил им чебурашек. Кроме того, в середине декабря гуманитарный центр направил 17 тонн груза на курское и донецкое направления. Также было отправлено более 10 тонн вещей, продуктов и техники.
Фото: iStock/Natalia Kirsanova
Житель Украинска рассказал, как десять дней прятал от ВСУ российского штурмовикаЖитель Украинска, Виктор, в течение десяти дней укрывал российского штурмовика от украинских военных, обеспечивая его водой и едой. После освобождения района российскими войсками, Виктор привел бойца к его сослуживцам. Однако, когда штурмовик вернулся за своим оружием, он был смертельно ранен украинским снайпером. Виктор выразил сожаление о гибели бойца.
Российские военные уничтожили группу иностранных наемников под ХарьковомРоссийские силы уничтожили группу, предположительно, иностранных наемников в районе Двуречная, Харьковская область, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В ходе операции была выявлена передовая позиция украинских вооруженных формирований, где обнаружено много оружия и боеприпасов производства НАТО, а также 12 тел без документов, что может указывать на принадлежность к иностранным наемникам или спецподразделениям ВСУ с иностранцами.
ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА в трех областяхРоссийские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Белгородской и по одному — над Брянской и Курской областями, сообщили в МО РФ.
ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА в трех областях
Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО в качестве компенсации за невозможность вступления в НАТО. Он подчеркнул, что стране необходимо еще 12 — 15 систем и отметил, что это осуществимо при наличии политической воли со стороны партнеров.
Владимир Зеленский потребовал от НАТО обещанные системы ПВО
Владимир Зеленский потребовал от НАТО обещанные системы ПВО
Зеленский также напомнил, что Запад обещал предоставить эти системы после признания невозможности приглашения Украины в альянс.
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Дарья Осипова