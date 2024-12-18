МИД РФ заявил о доказательствах применения боевиками ВСУ белого фосфора

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Боевики ВСУ неоднократно пользовались боеприпасами с белым фосфором, заявила в рамках брифинга дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«…Получены неопровержимые доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре в качестве самовоспламеняющейся начинки сбрасывавшихся с беспилотников боеприпасов белого фосфора», — прокомментировала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.Захарова подчеркнула, доказательная база указывает на то, что Киев может осуществлять синтез отравляющих веществ и располагает не утилизированным по международным договоренностям химоружием.
«Эти злодеяния и те, кто к ним причастны, неминуемо ответят по всей строгости закона», — резюмировала российский дипломат.
Перед этим стало известно, какие страны не поддержали резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Читайте подробнее в материале на сайте «Радио 1».
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Никита Кротов