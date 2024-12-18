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МИД РФ заявил о доказательствах применения боевиками ВСУ белого фосфора

Дипломат Захарова: у РФ есть доказательства применения ВСУ белого фосфора
Фото: istockphoto/ser-alim

Фото: istockphoto/ser-alim

Боевики ВСУ неоднократно пользовались боеприпасами с белым фосфором, заявила в рамках брифинга дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«…Получены неопровержимые доказательства неоднократного применения ВСУ в сентябре в качестве самовоспламеняющейся начинки сбрасывавшихся с беспилотников боеприпасов белого фосфора», — прокомментировала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.
Захарова подчеркнула, доказательная база указывает на то, что Киев может осуществлять синтез отравляющих веществ и располагает не утилизированным по международным договоренностям химоружием.



«Эти злодеяния и те, кто к ним причастны, неминуемо ответят по всей строгости закона», — резюмировала российский дипломат.

Перед этим стало известно, какие страны не поддержали резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Читайте подробнее в материале на сайте «Радио 1».

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#новости
Зеленский потребовал у Запада очередную помощь
Владимир Зеленский просит у Запада лицензии на оружейное производство
18 декабря 2024, 11:55

Фото: istockphoto/fotosr

Владимир Зеленский вновь обратился к западным союзникам за помощью. Теперь речь идет о лицензиях на оружейное производство, выяснилось во время ответов на вопросы читателей издания Parisien.
«Предоставьте нам лицензии! Мы будем производить наше оружие (в особенности ракеты) и наши системы обороны», — сказал Зеленский.
Украинский политик в очередной раз пожаловался на медленную помощь со стороны Запада. По его словам, ждать иногда нужно примерно год. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что обещанные вооружения приходят старые и непригодные.

Россия не раз заявляла о том, что оружейные поставки Киеву лишь затягивают конфликт. Отмечалось, что эти грузы станут законной целью для ВС РФ.

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Российский чиновник оскорбил мать погибшего бойца СВО
Kub Mash: чиновник с Кубани обозвал тупорылым животным мать погибшего бойца СВО
18 декабря 2024, 11:41

Фото: istockphoto/vadimrysev

Глава Тимашевского района Кубани обозвал маму погибшего бойца спецоперации тупорылым животным, передает Telegram-канал Kub Mash. По информации журналистов, все произошло на совещании с администрацией, когда чиновник сказал это за глаза. Мама бойца — депутат совета Медведовского сельского поселения.
Летом чиновник вручил женщине «Орден мужества», которым посмертно награжден ее сын.

Перед этим сообщалось, что в деле жительницы Подмосковья, которую обвиняют в хищении полумиллиона рублей у бойцов СВО, разберется суд. Следователи считают, что фигурантка присвоила деньги, собранные волонтерами, себе.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.

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Названы шесть стран, выступивших против резолюции о борьбе с героизацией нацизма
США, ФРГ и Италия не поддержали резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма
18 декабря 2024, 11:05

Фото: istockphoto/Artsiom Malashenko

Украина, США, Германия, Канада, Италия и Япония выступили против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма на Генассамблее (ГА) ООН, информирует РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
Перед этим соответствующий документ был принят ГА ООН. За принятие проголосовали 119 стран, воздержались десять, а против — 53.

Резолюция рекомендует принятие мер для предотвращения пересмотра истории, включая итоги Второй мировой войны. Авторами резолюции решительно осуждаются любые проявления нацизма: граффити, рисунки и прочая пронацистская пропаганда.

Вместе с тем ГА включила в документ поправку западных стран, которая утверждает, что РФ якобы хотела оправдать необходимость проведения спецоперации борьбой с неонацистами. Российская сторона воздержалась от поправки.

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#сша
#италия
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#война
#сво
#конфликт
#украина
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На Украине раскрыли, что готовит Зеленский
Журналистка Панченко: Зеленский готовит крупное наступление
18 декабря 2024, 10:34

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский ужесточает мобилизацию для подготовки к крупному наступлению. Об этом написала украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.
По ее словам, предстоящее наступление будет масштабным. Панченко пояснила, что именно этим объясняются зверства сотрудников украинских военкоматов в отношении граждан.

«Зеленский идет ва-банк», — добавила журналистка.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В США рассказали, что может спасти ВСУ в зоне СВО
Бывший морпех США Берлетик: спасти ВСУ может только прямое вмешательство Запада
18 декабря 2024, 10:30

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевики ВСУ могут спастись только в случае прямого вмешательства Запада, считает экс-морпех американских ВС Брайан Берлетик. Своим мнением военный поделился в соцсетях. Он подчеркнул, что киевский режим не в состоянии эффективно обучить и мобилизовать людей, поскольку быстро их теряет.
«Только вмешательство Запада на данном этапе имеет шанс стабилизировать ситуацию, и именно поэтому на Западе так много разговоров о том, чтобы сделать именно это», — гласит публикация морпеха.
Берлетик также уточнил, что даже украинская пресса признает невозможность эффективно вести боевые действия на фоне нехватки личного состава.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Перед этим стало известно, к чему готовится Владимир Зеленский.

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«Дипломатия? Не, не слышал!»: Раду взбесило одно заявление Зеленского
Нардеп ВРУ Дмитрук раскритиковал Зеленского за резкие заявления в адрес Орбана
18 декабря 2024, 10:30

Фото: istockphoto/Multipedia

Владимира Зеленского раскритиковал нардеп украинского парламента Артем Дмитрук за резкие слова в адрес венгерского премьера Виктора Орбана. Сообщение парламентария опубликовано в Telegram-канале.
«Дипломатия? Не, не слышал! Как же ужасно это выглядит», — гласит сообщение Дмитрука.
Перед этим глава киевского режима заявил, что не допустит Орбана «и таких, как он» до посредничества в мирных переговорах по Украине. Известно, что Венгрия блокирует инициативы Евросоюза, касающиеся помощи украинской стороне. Одной из них была многомиллиардная поддержка из «Фонда мира».

На фоне российской спецоперации на Украине страны коллективного Запада стали помогать Киеву всеми возможными способами.

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Подоляка: российские военные освободили два населённых пункта в Курской области
18 декабря 2024, 10:26

Фото: iStock/Anna_Anikina

Вооруженные силы России (ВС РФ) почти освободили сёла Русское Поречное и Черкасское Поречное в Курской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.
По его словам, северные окраины села Русское Поречное в серой зоне, идёт зачистка. В селе Черкасское Поречное в серой зоне находятся южные окраины, там тоже идёт зачистка.
Подоляка добавил, что площадь освобождённых территорий составляет 14.3 кв. м.

Ранее Минобороны сообщило, что российские морские пехотинцы устроили засаду украинским войскам в Курской области. Они уничтожили не только пехоту врага, но и канадскую бронемашину Roshel Senator, американские HMMWV и Stryker.

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#всу
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Житель Украинска десять дней прятал российского бойца от ВСУ
18 декабря 2024, 10:16

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Главным событием последних суток стало убийство в Москве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника.
Взрыв был осуществлён киевскими спецслужбами, которые не стали скрывать свою радость в подконтрольных им информационных источниках, однако официально не признали свою ответственность за случившееся. Подробнее о последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Взрыв в Москве на Рязанском проспекте

В Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство было заложено в самокат у подъезда жилого дома.

Очевидцы сообщают, что звук был слышен на расстоянии до двух километров. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Расследование продолжается.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Киев в убийстве Кириллова и заявил, что украинское политическое руководство «ждет неизбежного возмездие».

Курская область

На Курском направлении продолжаются тяжелые бои. Вооруженные силы России (ВС РФ) наносят удары в районе населенного пункта Кругленькое и близ Русского Поречного, расширяя зону контроля к северо-западу от Плёхово. Противник оказывает ожесточенное сопротивление.

ВС России нанесли поражение ВСУ у 13 населенных пунктов в Курской области

Минобороны РФ сообщила о поражении 13 украинских бригад в районах приграничных населённых пунктов Курской области. Подразделения «Севера» нанесли удар по шести механизированным, танковой, трём десантно-штурмовым, морской пехоты и двум бригадам территориальной обороны ВСУ.

ВСУ расстреливали гражданских у колодцев

Жительница Суджанского района Курской области сообщила, что во время оккупации ее села Плехово украинские вооруженные силы обстреливали мирных жителей, когда те приходили к колодцам за питьевой водой, а также минировали окрестные территории.

Морпехи РФ устроили засаду ВСУ в Курской области и разгромили противника
Морпехи РФ устроили засаду ВСУ в Курской области и разгромили противника

Крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области

Расчет беспилотников крымских десантников уничтожил танк Abrams американского производства, который украинские военнослужащие использовали в районе Новоивановки в Курской области.

Сообщается, что когда группа операторов дронов начала дежурство на одном из самых сложных участков в Курской области, недалеко от недавно освобожденного села Новоивановка, перед ними была поставлена четкая задача — обнаружить и уничтожить танк противника, который находился рядом с передовыми позициями Вооруженных сил России.

Покровское направление

На Покровском направлении российские войска наступают широким фронтом южнее Покровска (Красноармейска). Атаки продолжаются в районе населенных пунктов Шевченко и Даченское, а также в направлении Песчаного, Солёного и Нововасилевки. Двигаясь от села к селу, ВС РФ закрывают образующиеся «карманы» и выравнивают фронт.

Кураховское направление

На Кураховском направлении российские войска зачищают успеновский «карман», продвигаются в самом Курахово и расширяют зону контроля юго-восточнее города у Зеленовки. Сообщается о занятии населенного пункта Константинопольское и успешной зачистке местности.

Житель Суджи рассказал, что видел во время эвакуации из города
Житель Суджи рассказал, что видел во время эвакуации из города

Севернее Великой Новосёлки

Севернее Великой (Большой) Новосёлки морская пехота России закрепляется на занятых позициях в населенном пункте Новый Комар и расширяет зону контроля. В случае успеха у сил противника в Великой Новосёлке останется только одна дорога для снабжения — через Времевку. Одновременно с юга ВС РФ ведут наступление на населенный пункт Сторожевое.

Ночные удары по территории противника

Ночью были нанесены удары «Геранями» по целям в Кременчуге, Павлограде, Староконстантинове, пригородах Киева и Кировоградской области, что свидетельствует о продолжении активных боевых действий со стороны российских сил.

Инженеры бригады Невского внедряют технологии в сфере оптоволокна и роя дронов

Инженеры лаборатории беспилотных летательных систем и систем радиоэлектронной борьбы разведывательно-штурмовой бригады имени А. Невского добровольческого корпуса ВС РФ внедряют современные технологии в рамках специальной военной операции.

«Есть разработки различные по улучшению технических характеристик, по дальности полета, по рою дронов, машинному зрению, оптоволокну», — рассказал командир взвода инженерно-технического обеспечения с позывным «Версус».

Госархив Пермского края отправил чебурашек бойцам в зоне спецоперации

Государственный архив Пермского края, чтобы поддержать бойцов в зоне специальной военной операции, отправил им чебурашек. Кроме того, в середине декабря гуманитарный центр направил 17 тонн груза на курское и донецкое направления. Также было отправлено более 10 тонн вещей, продуктов и техники.

Фото: iStock/Natalia Kirsanova

Житель Украинска рассказал, как десять дней прятал от ВСУ российского штурмовика

Житель Украинска, Виктор, в течение десяти дней укрывал российского штурмовика от украинских военных, обеспечивая его водой и едой. После освобождения района российскими войсками, Виктор привел бойца к его сослуживцам. Однако, когда штурмовик вернулся за своим оружием, он был смертельно ранен украинским снайпером. Виктор выразил сожаление о гибели бойца.

Российские военные уничтожили группу иностранных наемников под Харьковом

Российские силы уничтожили группу, предположительно, иностранных наемников в районе Двуречная, Харьковская область, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В ходе операции была выявлена передовая позиция украинских вооруженных формирований, где обнаружено много оружия и боеприпасов производства НАТО, а также 12 тел без документов, что может указывать на принадлежность к иностранным наемникам или спецподразделениям ВСУ с иностранцами.

ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА в трех областях

Российские средства ПВО уничтожили за ночь два украинских беспилотника над Белгородской и по одному — над Брянской и Курской областями, сообщили в МО РФ.

ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА в трех областях
ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА в трех областях

Владимир Зеленский потребовал от НАТО обещанные системы ПВО

Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО в качестве компенсации за невозможность вступления в НАТО. Он подчеркнул, что стране необходимо еще 12 — 15 систем и отметил, что это осуществимо при наличии политической воли со стороны партнеров.

Зеленский также напомнил, что Запад обещал предоставить эти системы после признания невозможности приглашения Украины в альянс.

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Стало известно, на что должен пойти ЕС для мира на Украине
Politico: ЕС должен быть готов оплатить участие в переговорах по Украине
18 декабря 2024, 10:14

Фото: istockphoto/sinonimas

Страны Евросоюза (ЕС) для участия в мирных переговорах по украинскому конфликту должны ««заплатить за это», пишет газета Politico. Уточняется, в Европе боятся очередной волны беженцев на фоне обсуждения будущего киевского режима.
«Если ЕС хочет серьезно повлиять на переговоры по конфликту на Украине, то он должен быть готов за это заплатить…» — сказано в материале.
Перед этим в Госдепе США отмечали, что никто не вправе указывать Украине, когда начинать переговоры по урегулированию кризиса. Там подчеркнули, что украинская сторона «заработала право принимать решения».

Страны Запада и ЕС стали поддерживать Украину на фоне российской спецоперации в Донбассе.

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