Силы ПВО за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников

30 мая 2025, 07:31

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь с 29 на 30 мая российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.





Согласно официальному заявлению, в период с 20:00 29 мая до 7:00 30 мая дежурные средства ПВО ликвидировали:



