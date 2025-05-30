Силы ПВО за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь с 29 на 30 мая российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.



Согласно официальному заявлению, в период с 20:00 29 мая до 7:00 30 мая дежурные средства ПВО ликвидировали:

  • 15 БПЛА над территорией Белгородской области,
  • 12 БПЛА над территорией Курской области.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Взятые в плен в Часовом Яре украинские солдаты две недели помогали десантникам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 1 0