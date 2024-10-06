СК открыл дело против боевиков ВСУ, причастных к убийствам в Курской области

Фото: Фотобанк Московской области
Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц в составе группы общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, а также о террористическом акте завели в СК на боевиков ВСУ. Речь идет о причастных к жестоким убийствам под Курском, пишет РИА Новости.
Следователи выяснили, что в августе киевские неонацисты, расположившись в Суджанском районе региона и воспользовавшись оружием, убили трех человек — одного мужчину и трех женщин.
Известно, что боевики относятся к 41-й отдельной мехбригаде, в также к 103-й отдельной бригаде теробороны и иным военизированным группировкам.
Украина напала на Курскую область 6 августа, бои в регионе идут до сих пор.
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«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям», — пояснили в ведомстве.
Известно, что боевики относятся к 41-й отдельной мехбригаде, в также к 103-й отдельной бригаде теробороны и иным военизированным группировкам.
Украина напала на Курскую область 6 августа, бои в регионе идут до сих пор.
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Никита Кротов