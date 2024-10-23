СК открыл уголовное дело на более 130 боевиков ВСУ, взятых в плен под Курском

Сотрудник СК РФ (Фото: сайт СК РФ)
Против свыше 130 боевиков ВСУ, взятых в плен в Курской области, открыто уголовное производство по статье о совершении терактов под Курском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Возбуждено уголовное дело в отношении более 130 военнослужащих Вооруженных сил Украины, подозреваемых в совершении террористических актов на территории Курской области», — пояснили в Следкоме.По информации следователей, в период с начала августа по октябрь сего года украинские боевики незаконно проникли в Россию, пользуясь военной техникой и взрывными устройствами. Уточняется, что радикалы стреляли по гражданским и бойцам ВС РФ.
Нападение на Курскую область со стороны Украины произошло 6 августа 2024 года.
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