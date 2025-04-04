В Подмосковье предотвратили организованный Киевом теракт

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В Московской области сотрудники ФСБ предотвратили планировавшийся Киевом теракт в общежитии для курсантов военных вузов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
К его подготовке причастен военнослужащий Минобороны России, завербованный спецслужбами Украины, он задержан. Были изъяты компоненты для взрывчатки, а также найдена переписка военного с украинским куратором, в которой обсуждался планировавшийся теракт.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
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Анастасия Чубина