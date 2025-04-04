Беспокойство НАТО, зачистка территорий в Торецке, обстрелы на Херсонском фронте: последние новости СВО на 4 апреля

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4 апреля 2025 года ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой. Российские войска продолжают наступление на ключевых участках фронта, сообщая об освобождении населённых пунктов и нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
ВСУ ведут оборонительные действия и усиливают мобилизацию. Обострение фиксируется на Угледарском, Торецком, Запорожском и других направлениях. Подробнее об этом, расскажет «Радио 1».
Минобороны России подтвердило: село Весёлое освобождено. Это стало возможным благодаря успешному прорыву обороны ВСУ. Сейчас российские силы закрепляются в районе Фёдоровки, ведут подготовку к штурму Комара — важного логистического узла ВСУ.
Также возможны фланговые удары в сторону Шевченко и Воскресенки, что может привести к окружению противника.
Дополнительное давление оказывается на Богатырь, наступление идёт с направлений Константинополь и Разлив, ожесточённые бои продолжаются в Алексеевке. По мнению экспертов, захват этих рубежей даст России важное стратегическое преимущество на южном участке фронта.
В Торецке российские штурмовые группы продолжают зачистку западной части города. ВСУ отступают к Щербиновке, где российские войска уже ведут бои. Одновременно на запад от Александрополя идут столкновения за контроль над важной трассой Н-20.
Сражения также фиксируются в районах Валентиновки и Сухой Балки, где продолжаются ожесточённые бои.
На Херсонском фронте продолжаются взаимные артиллерийские обстрелы вдоль Днепра. ВКС РФ нанесли точечный удар по пункту управления БПЛА в Бургунке, уничтожив объект.
За сутки украинские силы обстреляли левый берег 42 раза — в результате один мирный житель был ранен в Новой Каховке.
На Часовярском направлении ВС РФ достигли локального успеха в микрорайоне Западный, также идут интенсивные бои у Ступочек с массовым использованием дронов.
На Северском направлении столкновения продолжаются у Белогоровки и Верхнекаменского, линия фронта стабильна.
На Краснолиманском направлении российские войска продвигаются в районе Новолюбовки, приближаясь к Макеевке. Активные бои идут у Катериновки и посёлка Новый.
На Купянском направлении — относительное затишье. Бои продолжаются у Кондрашовки, Малой Шапковки и Каменки, без кардинальных изменений.
В Харьковской области работают артиллерия и авиация. Основные удары пришлись по промышленным зонам, особенно по сборочным цехам БПЛА. В ночь на 4 апреля по городу запущены дроны «Герань» и ракеты «Искандер».
По данным Минобороны, Лобковое перешло под контроль российских войск. Штурмовые группы зачистили лесополосы между Лобковым и Жеребянками, продвигаясь в сторону Степового и Щербаков.
Украинская сторона готовит контрудары в районе Орехова, о чём свидетельствует переброска резервов. Также зафиксирован удар по электроподстанции в Васильевском районе, около 9 тысяч человек остались без света.
В районе Котляровки идут интенсивные боестолкновения. Танковые подразделения ВС РФ вошли в Троицкое и продвинулись к дороге на Котляровку. Подразделения ВСУ удерживают часть позиций, однако Богдановка частично контролируется Россией.
Сообщается о контратаке ВСУ в районе Покровска, от направления Удачное — Новосергеевка. Информация пока не подтверждена официально.
На фоне продвижения ВС РФ НАТО выражает тревогу по поводу темпов наращивания российского военного потенциала. В ЕС заявили, что обеспечивают половину потребностей Украины в боеприпасах и планируют увеличить выпуск до 2 млн снарядов в год.
Тем временем Украина проводит массовую мобилизацию, призывая в армию менее подготовленных новобранцев, чтобы компенсировать потери.
ВКС РФ нанесли удары по объектам в Харькове, Запорожье и Кривом Роге. Основными целями стали объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие военное производство.
За сутки российская ПВО сбила 23 беспилотника ВСУ в шести регионах. Однако атаки FPV-дронов продолжают наносить ущерб прифронтовым городам.
В Белгородской области ранены шесть человек, в Горловке — четверо пострадавших от сбросов с дронов.
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Угледарское направление: село Весёлое под контролем ВС РФ
Минобороны России подтвердило: село Весёлое освобождено. Это стало возможным благодаря успешному прорыву обороны ВСУ. Сейчас российские силы закрепляются в районе Фёдоровки, ведут подготовку к штурму Комара — важного логистического узла ВСУ.
Также возможны фланговые удары в сторону Шевченко и Воскресенки, что может привести к окружению противника.
Дополнительное давление оказывается на Богатырь, наступление идёт с направлений Константинополь и Разлив, ожесточённые бои продолжаются в Алексеевке. По мнению экспертов, захват этих рубежей даст России важное стратегическое преимущество на южном участке фронта.
Торецк: зачистка западной части и наступление
В Торецке российские штурмовые группы продолжают зачистку западной части города. ВСУ отступают к Щербиновке, где российские войска уже ведут бои. Одновременно на запад от Александрополя идут столкновения за контроль над важной трассой Н-20.
ВС России заблокировали порты в Николаевской области Украины
Сражения также фиксируются в районах Валентиновки и Сухой Балки, где продолжаются ожесточённые бои.
Херсонское направление: авиаудары и артобстрелы
На Херсонском фронте продолжаются взаимные артиллерийские обстрелы вдоль Днепра. ВКС РФ нанесли точечный удар по пункту управления БПЛА в Бургунке, уничтожив объект.
За сутки украинские силы обстреляли левый берег 42 раза — в результате один мирный житель был ранен в Новой Каховке.
Часов Яр, Северск и Красный Лиман: продвижение ВС РФ
На Часовярском направлении ВС РФ достигли локального успеха в микрорайоне Западный, также идут интенсивные бои у Ступочек с массовым использованием дронов.
На Северском направлении столкновения продолжаются у Белогоровки и Верхнекаменского, линия фронта стабильна.
На Краснолиманском направлении российские войска продвигаются в районе Новолюбовки, приближаясь к Макеевке. Активные бои идут у Катериновки и посёлка Новый.
Купянск и Харьков: удары по тылам и локальные столкновения
На Купянском направлении — относительное затишье. Бои продолжаются у Кондрашовки, Малой Шапковки и Каменки, без кардинальных изменений.
Силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву
В Харьковской области работают артиллерия и авиация. Основные удары пришлись по промышленным зонам, особенно по сборочным цехам БПЛА. В ночь на 4 апреля по городу запущены дроны «Герань» и ракеты «Искандер».
Запорожский фронт: ВС РФ заняли Лобковое
По данным Минобороны, Лобковое перешло под контроль российских войск. Штурмовые группы зачистили лесополосы между Лобковым и Жеребянками, продвигаясь в сторону Степового и Щербаков.
Украинская сторона готовит контрудары в районе Орехова, о чём свидетельствует переброска резервов. Также зафиксирован удар по электроподстанции в Васильевском районе, около 9 тысяч человек остались без света.
Покровское направление: танковый прорыв и напряжённые бои
В районе Котляровки идут интенсивные боестолкновения. Танковые подразделения ВС РФ вошли в Троицкое и продвинулись к дороге на Котляровку. Подразделения ВСУ удерживают часть позиций, однако Богдановка частично контролируется Россией.
Сообщается о контратаке ВСУ в районе Покровска, от направления Удачное — Новосергеевка. Информация пока не подтверждена официально.
Международная реакция: НАТО обеспокоено, ЕС наращивает помощь
На фоне продвижения ВС РФ НАТО выражает тревогу по поводу темпов наращивания российского военного потенциала. В ЕС заявили, что обеспечивают половину потребностей Украины в боеприпасах и планируют увеличить выпуск до 2 млн снарядов в год.
Тем временем Украина проводит массовую мобилизацию, призывая в армию менее подготовленных новобранцев, чтобы компенсировать потери.
Удары по тылам: Харьков, Запорожье, Кривой Рог
ВКС РФ нанесли удары по объектам в Харькове, Запорожье и Кривом Роге. Основными целями стали объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие военное производство.
Атаки дронов и работа ПВО
За сутки российская ПВО сбила 23 беспилотника ВСУ в шести регионах. Однако атаки FPV-дронов продолжают наносить ущерб прифронтовым городам.
В Белгородской области ранены шесть человек, в Горловке — четверо пострадавших от сбросов с дронов.
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Дайана Хусинова