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Беспокойство НАТО, зачистка территорий в Торецке, обстрелы на Херсонском фронте: последние новости СВО на 4 апреля

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

4 апреля 2025 года ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой. Российские войска продолжают наступление на ключевых участках фронта, сообщая об освобождении населённых пунктов и нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
ВСУ ведут оборонительные действия и усиливают мобилизацию. Обострение фиксируется на Угледарском, Торецком, Запорожском и других направлениях. Подробнее об этом, расскажет «Радио 1».

Угледарское направление: село Весёлое под контролем ВС РФ


Минобороны России подтвердило: село Весёлое освобождено. Это стало возможным благодаря успешному прорыву обороны ВСУ. Сейчас российские силы закрепляются в районе Фёдоровки, ведут подготовку к штурму Комара — важного логистического узла ВСУ.

Также возможны фланговые удары в сторону Шевченко и Воскресенки, что может привести к окружению противника.

Дополнительное давление оказывается на Богатырь, наступление идёт с направлений Константинополь и Разлив, ожесточённые бои продолжаются в Алексеевке. По мнению экспертов, захват этих рубежей даст России важное стратегическое преимущество на южном участке фронта.

Торецк: зачистка западной части и наступление


В Торецке российские штурмовые группы продолжают зачистку западной части города. ВСУ отступают к Щербиновке, где российские войска уже ведут бои. Одновременно на запад от Александрополя идут столкновения за контроль над важной трассой Н-20.

ВС России заблокировали порты в Николаевской области Украины
ВС России заблокировали порты в Николаевской области Украины

Сражения также фиксируются в районах Валентиновки и Сухой Балки, где продолжаются ожесточённые бои.

Херсонское направление: авиаудары и артобстрелы


На Херсонском фронте продолжаются взаимные артиллерийские обстрелы вдоль Днепра. ВКС РФ нанесли точечный удар по пункту управления БПЛА в Бургунке, уничтожив объект.

За сутки украинские силы обстреляли левый берег 42 раза — в результате один мирный житель был ранен в Новой Каховке.

Часов Яр, Северск и Красный Лиман: продвижение ВС РФ


На Часовярском направлении ВС РФ достигли локального успеха в микрорайоне Западный, также идут интенсивные бои у Ступочек с массовым использованием дронов.

На Северском направлении столкновения продолжаются у Белогоровки и Верхнекаменского, линия фронта стабильна.

На Краснолиманском направлении российские войска продвигаются в районе Новолюбовки, приближаясь к Макеевке. Активные бои идут у Катериновки и посёлка Новый.

Купянск и Харьков: удары по тылам и локальные столкновения


На Купянском направлении — относительное затишье. Бои продолжаются у Кондрашовки, Малой Шапковки и Каменки, без кардинальных изменений.

Силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву

В Харьковской области работают артиллерия и авиация. Основные удары пришлись по промышленным зонам, особенно по сборочным цехам БПЛА. В ночь на 4 апреля по городу запущены дроны «Герань» и ракеты «Искандер».

Запорожский фронт: ВС РФ заняли Лобковое


По данным Минобороны, Лобковое перешло под контроль российских войск. Штурмовые группы зачистили лесополосы между Лобковым и Жеребянками, продвигаясь в сторону Степового и Щербаков.

Украинская сторона готовит контрудары в районе Орехова, о чём свидетельствует переброска резервов. Также зафиксирован удар по электроподстанции в Васильевском районе, около 9 тысяч человек остались без света.

Покровское направление: танковый прорыв и напряжённые бои


В районе Котляровки идут интенсивные боестолкновения. Танковые подразделения ВС РФ вошли в Троицкое и продвинулись к дороге на Котляровку. Подразделения ВСУ удерживают часть позиций, однако Богдановка частично контролируется Россией.

Сообщается о контратаке ВСУ в районе Покровска, от направления Удачное — Новосергеевка. Информация пока не подтверждена официально.

Международная реакция: НАТО обеспокоено, ЕС наращивает помощь


На фоне продвижения ВС РФ НАТО выражает тревогу по поводу темпов наращивания российского военного потенциала. В ЕС заявили, что обеспечивают половину потребностей Украины в боеприпасах и планируют увеличить выпуск до 2 млн снарядов в год.

Тем временем Украина проводит массовую мобилизацию, призывая в армию менее подготовленных новобранцев, чтобы компенсировать потери.

Удары по тылам: Харьков, Запорожье, Кривой Рог


ВКС РФ нанесли удары по объектам в Харькове, Запорожье и Кривом Роге. Основными целями стали объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие военное производство.

Атаки дронов и работа ПВО


За сутки российская ПВО сбила 23 беспилотника ВСУ в шести регионах. Однако атаки FPV-дронов продолжают наносить ущерб прифронтовым городам.

В Белгородской области ранены шесть человек, в Горловке — четверо пострадавших от сбросов с дронов.

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В Подмосковье предотвратили организованный Киевом теракт
04 апреля 2025, 11:04

Фото: iStock/shironosov

В Московской области сотрудники ФСБ предотвратили планировавшийся Киевом теракт в общежитии для курсантов военных вузов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
К его подготовке причастен военнослужащий Минобороны России, завербованный спецслужбами Украины, он задержан. Были изъяты компоненты для взрывчатки, а также найдена переписка военного с украинским куратором, в которой обсуждался планировавшийся теракт.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

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#украина
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«Его прячут в каких-то бункерах»: стало известно, где укрывают Зеленского
Экс-нардеп Царев: Зеленского могут прятать в бункере в Киеве
04 апреля 2025, 07:12

Владимир Зеленский

Владимира Зеленского могут укрывать в бункере в Киеве. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Служба охраны всегда исходит из максимальных рисков. Не исключено, что его прячут в каких-то бункерах. Это Киев скорее, там достаточно подвалов и бомбоубежищ. Правительственный квартал, где находятся Верховная рада, кабинет министров, офис президента, соединен в этой части города прямо с подземным городом», — рассказал Царев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, во время Майдана, когда все улицы были заблокированы, чиновники спокойно перемещались по подземным коридорам.

Также Царев отметил, что Россия вряд ли примет решение ликвидировать Зеленского, так как возможностей сделать это было много, но ими ВС РФ не пользовались.

Ранее сообщалось, что у Зеленского есть как минимум шесть бункеров, в которых он может прятаться, опасаясь за свою жизнь. Все эти укрытия полностью приспособлены для автономного жизнеобеспечения.

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ВС России заблокировали порты в Николаевской области Украины
Губернатор Сальдо: ВС РФ установили блокаду в морских портах Николаевской области
04 апреля 2025, 05:03

Фото: iStock/3DSculptor

Морские торговые порты Николаевской области Украины заблокированы российскими военными, дислоцированными на Кинбурнском полуострове. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
«Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова», — заявил он.
По его словам, блокировка распространяется также на выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и Чёрное море, что делает невозможным перемещение плавсредств ВСУ. Сальдо подчеркнул, что контроль над этими участками позволяет ограничить военно-логистические операции противника.

Ранее сообщалось, что в результате удара беспилотников ВСУ по посёлку Белая Березка в Брянской области погиб один человек, ещё один получил ранения.

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#всу
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БПЛА ВСУ атаковали Брянскую область, есть погибший
Из-за атаки дронов ВСУ на Брянскую область один человек погиб и один пострадал
04 апреля 2025, 04:40

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате удара беспилотников ВСУ по посёлку Белая Березка в Брянской области погиб один человек, ещё один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Атака привела к повреждениям многоквартирного дома: выбиты окна, разрушен балкон. Также пострадали припаркованные автомобили. Обследование территории продолжится утром.

«Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один из пострадавших, мужчина погиб», — написал Богомаз.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и пообещал материальную помощь семьям пострадавших. Он призвал жителей соблюдать осторожность, подчеркнув, что удары наносятся по мирным гражданам.

Ранее сообщалось, что в ночь с 3 на 4 апреля системы ПВО Министерства обороны предотвратили атаку беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы.

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Три аэропорта в Москве прекратили принимать и отправлять авиарейсы
Во Внуково, Домодедово и Жуковском временно ограничили рейсы самолетов
04 апреля 2025, 01:14

Фото: iStock/tanyss

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно приостановили прием и отправку авиарейсов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Детали инцидента и сроки возобновления работы аэропортов официально не раскрываются. Власти акцентируют, что принятые меры носят превентивный характер.

Внуково прекратил принимать самолеты с 23:43 мск по причинам, не зависящим от аэропорта, как уточнили в его пресс-службе. Ранее телеграм-канал Baza сообщил о введении во Внуково режима «Ковер».

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин связал ограничения с работой ПВО, которая сбила дрон, направлявшийся в сторону столицы.

Об атаках беспилотников также заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, подтвердивший активность систем противовоздушной обороны в регионе.

«Атака беспилотников на Липецк и Липецкий МО продолжается. Оставайтесь дома и не подходите к окнам», — написал в своем Telegram-канале он.
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