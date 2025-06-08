Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ Зарю в ДНР
МО РФ: бойцы ВС России освободили от ВСУ Зарю в ДНР
Российские военнослужащие освободили от украинских боевиков населенный пункт Заря, Донецкой народной республики. Об этом в воскресенье, 8 июня, доложили в Минобороны РФ.
«В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке.Перед этим российский генерал Александр Зорин сообщил СМИ, что передача тел ВСУ киевскому режиму может перенестись на следующую неделю.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что Киев осуществлял геноцид мирного населения Донбасса в течение восьми лет.