ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, есть погибшие

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Губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что украинские войска нанесли удар из HIMARS по месту доставки гуманитарной помощи в Новой Маячке в Херсонской области.
Отмечается, что погибли два мирных жителя. Большинство ракет из залпа сбила система противовоздушной обороны.
Среди пострадавших также есть двое раненых. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте удара работают спецслужбы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Среди пострадавших также есть двое раненых. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте удара работают спецслужбы.
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Екатерина Коршунова