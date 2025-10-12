В Курской области перекрыли трассу из-за атак БПЛА ВСУ

12 октября 2025, 17:40

Хинштейн: движение по трассе Рыльск-Льгов перекрыли из-за атак БПЛА ВСУ

Фото: istockphoto/N-sky

Движение по трассе Рыльск—Льгов в Курской области временно ограничили из‑за попыток атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.