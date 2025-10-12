В Курской области перекрыли трассу из-за атак БПЛА ВСУ
Движение по трассе Рыльск—Льгов в Курской области временно ограничили из‑за попыток атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Меры действуют на участке от города Рыльска до села Ивановского; также закрыли выезд на трассу из Степановки.
По словам Хинштейна, зафиксировали серии попыток противника атаковать все движущиеся по дороге автомобили, поэтому ограничения ввели в целях безопасности, они носят временный характер.
12 октября в Беловском районе в результате удара беспилотника пострадали три человека: 15‑летний подросток получил минно‑взрывную травму и слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног, 57‑летняя женщина — осколочные ранения, 47‑летнего мужчину госпитализировали в критическом состоянии.
