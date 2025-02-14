Фото: istockphoto/Blinoff
В районе Чернобыльской атомной электростанции сегодня, 14 февраля, прогремел взрыв. Усиление военной активности вокруг объекта говорит об усилении ядерных рисков.
Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. В своей социальной сети Х он написал, что в ночь на 14 февраля ударный дрон врезался в новый защитный саркофаг, сооружённый вокруг четвёртого реактора, который был повреждён в результате печально известной аварии ещё в 1986 году. В результате возник пожар, который, впрочем, быстро потушили.
Фото: istockphoto/IG_Royal
Киевский режим, разумеется, тут же попытался обвинить в атаке на ЧАЭС Россию, по традиции не приведя никаких доказательств. Подтверждаются прогнозы, например, председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова. Он предположил, что Украина попытается устроить провокации, чтобы обвинить Москву в ядерном терроризме на Мюнхенской конференции.
Ранее высказывалось предположение, что украинские спецслужбы могут подорвать какой-либо нейтральный корабль в Балтийском море, чтобы затем добиваться запрета навигации там для российских судов.
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«Сотрудники пожарной охраны и транспортные средства прибыли на место в течение нескольких минут. На данный момент нет никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки защитного сооружения. Уровни радиации внутри и снаружи остаются нормальными и стабильными. Сообщений о пострадавших нет», — отметил Гросси.
Фото: istockphoto/IG_Royal
Киевский режим, разумеется, тут же попытался обвинить в атаке на ЧАЭС Россию, по традиции не приведя никаких доказательств. Подтверждаются прогнозы, например, председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова. Он предположил, что Украина попытается устроить провокации, чтобы обвинить Москву в ядерном терроризме на Мюнхенской конференции.
«Зеленский решил заняться самострелом, чтобы попугать Европу и обвинить во всём Россию», — заявил Рогов.По его мнению, такая провокация отлично срежиссирована и вполне укладывается в сценарий Зеленского по дестабилизации ситуации.
Ранее высказывалось предположение, что украинские спецслужбы могут подорвать какой-либо нейтральный корабль в Балтийском море, чтобы затем добиваться запрета навигации там для российских судов.
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Александр Бойцов