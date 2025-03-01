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Украинские беспилотники атаковали Калининскую АЭС в Тверской области

Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские беспилотники атаковали Калининскую АЭС на севере Тверской области. Об этом сообщает Mash.
«ВСУ попытались атаковать Калининскую АЭС на севере Тверской области. Все беспилотники сбили на подлёте, часть дронов направлялись в сторону соседнего региона», — пишут в telegram-канале.

На фоне налета были закрыты аэропорты Ярославля и Костромы. По предварительным данным, ВСУ совершили атаку реактивными БПЛА. Жители Удомельского муниципального округа рассказывают об около пяти взрывах в районе.

Один из беспилотников влетел в квартиру в городе Удомля. Пострадавших в результате происшествия удалось избежать.



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Госдеп США прекратил поддержку восстановления энергоинфраструктуры Украины после встречи Зеленского и Трампа
NBC: Госдеп США прекратил поддержку восстановления энергоинфраструктуры Украины
28 февраля 2025, 23:34

Фото: iStock/Andrii Atanov

Государственный департамент США прекратил поддержку программы восстановления энергоинфраструктуры Украины после скандальной встречи Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.
«На этой неделе государственный департамент прекратил реализацию инициативы USAID, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины», — говорится в сообщении телеканала.

По итогам скандальной встречи Зеленского и Трампа 28 февраля была отменена запланированная пресс-конференция, а глава киевского режима досрочно покинул Белый дом. В заголовках мировых СМИ есть заявления о худшем исходе для Украины. Сам Трамп раскритиковал Зеленского и обвинил того в неуважении к США.

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Зеленский поблагодарил Трампа и США после провальной встречи в Белом доме
28 февраля 2025, 23:15

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Владимир Зеленский выразил благодарность американскому президенту Дональду Трампу и США после своего провального визита в Белый дом. Об этом глава киевского режима написал в соцсетях.
«Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо, Трамп, Конгресс и американский народ. Украине нужен справедливый и прочный мир, и мы работаем именно ради этого», — пишет Зеленский.

Напомним, что 28 февраля состоялась первая встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По ее итогам была отменена пресс-конференция, а глава киевского режима досрочно покинул Белый дом. Мировые СМИ пишут о негативном исходе встречи, а среди заголовков есть заявления о худшем сценарии для Украины. Сам же Трамп выступил с критикой Зеленского, обвинив того в неуважении к США.

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Фестиваль в Пушкинском объединил более 300 инвалидов, ветеранов СВО и молодых спортсменов
Фестиваль в Пушкинском объединил более 300 инвалидов и ветеранов СВО
28 февраля 2025, 20:48

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

Более 300 участников собрал фестиваль-форум «О, спорт, ты мир!», который прошёл в городском округе Пушкинский. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда «Защитники Отечества».
Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

Мероприятие объединило людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов спецоперации, членов семей погибших военнослужащих и молодёжь. Участники, среди которых были паралимпийцы и люди, получившие инвалидность в результате боевых ранений, продемонстрировали спортивные достижения и волю к победе. Особое внимание привлекла команда по волейболу сидя, созданная год назад по инициативе Ольги Ермаковой вместе с подмосковным Минспорта.
«Сегодняшний фестиваль – уникальное событие, объединившее людей разных поколений и с разным опытом, но с общей любовью к спорту и стремлением к здоровой жизни», — сказал председатель правления московской областной общественной организации инвалидов «Колесница», член Общественной палаты Московской области Игорь Гундеров.
Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

В Фонде «Защитники Отечества» видят важность адаптации ветеранов СВО к параолимпийскому спорту.
«Этот фестиваль – прекрасный пример того, как спорт помогает преодолеть трудности и найти новые цели. Мы гордимся участием в этом замечательном мероприятии и будем продолжать поддерживать подобные инициативы», – подчеркнула руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова.
Фестиваль «О, спорт, ты мир!» не только продемонстрировал спортивные достижения участников, но и стал площадкой для общения, обмена опытом и взаимной поддержки.

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Врачи военного госпиталя при РКБ РТ достали осколок из сердца бойца СВО
28 февраля 2025, 20:48

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Врачи военного госпиталя при Республиканской клинической больницы Татарстана удалили осколок из груди бойца СВО в прямом эфире. Об этом рассказал руководитель военного госпиталя при РКБ Михаил Бурмистров.
Операцию транслировали для врачей, которые собрались на Образовательном симпозиуме по торакальной хирургии.

«Был прооперирован боец из Донбасса с тяжелым ранением. Осколок размером в сантиметр попал ему между сердцем и аортой. Его успешно удалили с помощью трех маленьких проколов, а не большим разрезом», — приводит «Татар-информ» слова Михаила Бурмистрова.

Уточняется, что боец был ранен в результате обстрела кассетными снарядами из HIMARS.

По словам врача, его коллеги из других больниц не решились извлекать осколок. Хирург добавил, что военный смог встать на ноги в день проведенной операции.

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Пушилин рассказал о восстановлении ДНР
Пушилин: благодаря отодвиганию линии фронта идёт восстановление в ДНР
28 февраля 2025, 20:06

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

В ДНР активно восстанавливают разрушенные объекты благодаря отодвиганию линии фронта. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин.
По словам Пушилина, линия фронта отодвигается, и появилась возможность восстанавливать разрушенные объекты. Уже удалось восстановить тысячи детских садов, школ, больниц и домов.

«И это уже не только Мариуполь. С этого года в полной мере мы приступаем ещё и к восстановлению Донецко-Макеевской агломерации. Теперь мы понимаем, что восстанавливать уже приходит очередь и Авдеевки», — заявил Пушилин в беседе с RT.

Он уточнил, что восстанавливаются и малые населенные пункты, такие как Волноваха.

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