Украинские беспилотники атаковали Калининскую АЭС в Тверской области

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Украинские беспилотники атаковали Калининскую АЭС на севере Тверской области. Об этом сообщает Mash.
«ВСУ попытались атаковать Калининскую АЭС на севере Тверской области. Все беспилотники сбили на подлёте, часть дронов направлялись в сторону соседнего региона», — пишут в telegram-канале.
На фоне налета были закрыты аэропорты Ярославля и Костромы. По предварительным данным, ВСУ совершили атаку реактивными БПЛА. Жители Удомельского муниципального округа рассказывают об около пяти взрывах в районе.
Один из беспилотников влетел в квартиру в городе Удомля. Пострадавших в результате происшествия удалось избежать.
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Иван Мусатов