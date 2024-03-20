За три дня выборов на территории России сбили 419 БПЛА и 67 реактивных снарядов ВСУ

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За три дня президентских выборов на территории России системы ПВО сбили 419 украинских беспилотника и 67 реактивных снарядов. Об этом в рамках коллегии Минобороны сообщил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
«С целью срыва выборных мероприятий киевский режим использовал террористические методы воздействия на российских граждан. Велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане», — заявил Шойгу.
По его словам, эта информация была известна украинскому командованию и западным советникам.
Всего за время выборов удалось сбить 419 беспилотника и 67 реактивных снарядов, уточнил Шойгу.
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Элина Позднякова