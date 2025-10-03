СК РФ: с 2014 года жертвами киевского режима стали 7240 мирных жителей
C 2014 жертвами киевского режима стали 7240 мирных жителей, в том числе 225 детей. Об этом сообщает ТАСС.
К тому же от преступлений ВСУ пострадали свыше 27 тысяч человек. Из-за этого Следственный комитет возбудил 8 167 дел. По ним вынесены обвинительные приговоры в отношении 674 лиц. Продолжается расследование остальных преступлений киевского режима.
Ранее стало известно об атаке украинских беспилотников на Пермский край. Удар пришелся на жилой дом и местное предприятие. Власти развернули оперативный штаб.
Читайте также: