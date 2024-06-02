Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ СК РФ: ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Макеевки

СК РФ: ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Макеевки

02 июня 2024, 20:12
Фото: iStock/Dmitry Andreev

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ВСУ в воскресенье обстреляли Макеевку в ДНР с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что в результате этого обстрела пострадала 90-летняя местная жительница. Она получила травму головы. Также был повреждён частный жилой дом.

На месте удара ракет были обнаружены фрагменты, предположительно, от РСЗО HIMARS. Они будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет установлен конкретный тип и вид снаряда, подчеркнул Бастрыкин.



По данным представительства ДНР в совместном центре контроля и координации, за минувшие сутки украинские войска 13 раз обстреляли территорию республики, запустив 29 снарядов. Один мирный житель был ранен, ещё один – погиб.

Читайте также:

ВСУ обстреляли Белгород из HIMARS через несколько часов после разрешения Байдена

Стало известно о применении ВСУ западного оружия для обстрела Белгородской области

ВСУ выпустили по центру Лисичанска шесть ракет из HIMARS
#всу
#обстрел
#оружие
#рсзо
#сша
#днр
Восемь человек пострадали при украинском обстреле ДНР
02 июня 2024, 20:46

Фото: iStock/maxim4e4ek

Восемь мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали в результате украинских обстрелов в воскресенье. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в Макеевке были ранены женщина 1934 года рождения и мужчина 1978 года рождения. Также в Пантелеймоновке при обстреле получила ранения женщина 1933 года рождения. А в Мариуполе от детонации взрывоопасного предмета были ранены трое мужчин 1975, 1988 и 1995 годов рождения. Она расчищали территорию от взрывчатых веществ.

Также ранения получили две сотрудницы Харцызского сталепроволочно-канатного завода «Силур», который в воскресенье атаковали ВСУ. Одна из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии.

Читайте также:

СК РФ: ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Макеевки

ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области

После атаки дрона ВСУ на автомобиль в Курской области ранены три человека
#днр
#обстрел
#всу
#пострадавший
#денис пушилин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ обстреляли Белгород из HIMARS через несколько часов после разрешения Байдена
02 июня 2024, 19:47

Фото: iStock/bpawesome

Украинские войска нанесли удар по Белгороду американской установкой HIMARS через несколько часов после разрешения президента США Джо Байдена обстреливать территорию России. На это указал журнал Forbes.
Отмечается, что в пятницу 31 мая Байден частично снял ограничения на использование ВСУ американского оружия для ударов по приграничным территориям России. Той же ночью ВСУ ударили ракетами из пусковых установок HIMARS производства США по Белгороду.

Накануне военкор Евгений Поддубный сообщал, что средства ПВО уничтожили в небе над Белгородом 10 ракет, запущенных как раз из HIMARS. Тем самым он указал на то, что Украина уже использует американское оружие для ударов по России.

Читайте также:

Стало известно о применении ВСУ западного оружия для обстрела Белгородской области

ВСУ смогут атаковать российские аэродромы после снятия ограничений, пишет BBC

«Не молниеносная скорость»: сколько Украина добивалась разрешения США бить по РФ
#украина
#всу
#оружие
#сша
#джозеф байден
#обстрел
#белгородская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ПВО сбила ракету «Нептун» и три беспилотника над Белгородской областью
02 июня 2024, 18:01

Фото: iStock/Andrey Atanov

Дежурные средства ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун» и три беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что с 16:05 до 16:20 мск силы ПВО пресекли попытки украинских войск нанести удары по территории России, уничтожив противокорабельную ракету «Нептун» и три беспилотника самолётного типа.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал отчёт об обстрелах региона, произведённых украинскими войсками 1 июня. За минувшие сутки ВСУ выпустили более ста снарядов и тридцати беспилотников. Подробнее читайте об этом в материале «Радио 1».

Читайте также:

Гладков: три пассажирских автобуса повреждены во время обстрела Шебекино

ВСУ атаковали чиновников в Белгородской области: что известно о погибших и масштабах разрушений

ВСУ смогут атаковать российские аэродромы после снятия ограничений, пишет BBC
#пво
#обстрел
#всу
#белгородская область
#ракета
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США перечислили крупные города, которых лишится Украина
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина потеряет Киев, Одессу и Николаев
02 июня 2024, 17:56

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина может вскоре потерять контроль над несколькими крупными городами, включая саму столицу. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.
В эфире YouTube-канала Dialogue Works он сказал, что, кроме Киева, украинцы потеряют Одессу и Николаев. Эксперт отметил, что любой, кто видел карту, понимает, какая ситуация складывается на фронте. Никакого позитива для ВСУ там не наблюдается. Напротив, речь может идти только о потере новых территорий и городов, считает бывший разведчик.

По словам Джонсона, российские войска ведут наступательные операции сразу на нескольких направлениях, вынуждая ВСУ перебрасывать части с одного участка фронта на другой. Однако для того, чтобы залатать все дыры в обороне, у украинской армии просто не хватает ресурсов. Вооружённые силы России превосходят их по численности и оснащению, подчеркнул эксперт.

По мнению экс-агента ЦРУ, в один момент «всё это сломается», а у ВСУ нет даже хорошо подготовленных и укреплённых позиций, на которые они могли бы вернуться.

Читайте также:

«Страшнее Вьетнама»: Джонсон — о том, чем будет украинский провал для Запада

Эксперт Джонсон: Украина потеряет Херсон и Одессу из-за просчета Зеленского

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина капитулирует либо исчезнет
#эксперт
#операции
#youtube
#всу
#николаев
#киев
#одесса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ смогут атаковать российские аэродромы после снятия ограничений, пишет BBC
BBC: военные восприняли слова Макрона как приказ атаковать российские регионы
02 июня 2024, 17:30

Фото: iStock/3DSculptor

Украинские войска после снятия запрета на удары западным оружием по объектам на территории России смогут атаковать аэродромы в Курской и Белгородской областях. Об этом в беседе с BBC заявил пожелавший остаться анонимным офицер военной авиации Франции.
Однако он добавил, что такие операции будут ограничены с точки зрения того, чего они могут достичь.

По его словам, для выполнения таких ударов украинским истребителям Су-24 придётся приближаться к границе России, что делает их целью российской системы ПВО. А вот американские истребители F-16, которые Украина, как ожидается, получит к концу лета, лучше оснащены для выполнения таких задач.

Офицер подчеркнул, что разрешение на удары по аэродромам фактически дал президент Франции Эммануэль Макрон. В ходе встречи с журналистами он заявил, что необходимо позволить ВСУ нейтрализовывать военные объекты РФ, с которых производятся атаки на Украину.

Читайте также:

Франция разрешила Украине обстреливать Россию дальнобойными ракетами

«Не молниеносная скорость»: сколько Украина добивалась разрешения США бить по РФ

В Париже выставили гробы с «погибшими на Украине французскими солдатами»
#обстрел
#аэродром
#курская область
#белгородская область
#всу
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские ВМС сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
02 июня 2024, 16:35

Фото: istockphoto/aapsky

На Украине сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры в одном из городов. При этом украинские Военно-морские силы не уточнили, о каком именно городе идёт речь.
Известно только, что портовая инфраструктура была повреждена в результате ракетных ударов российской стороны, передаёт ТАСС. Характер и степень повреждений также не уточняется. Велика вероятность, что речь идёт об Одессе.

Ранее в воскресенье 2 июня воздушная тревога объявлялась в Одесской области. Мэр областной столицы Геннадий Труханов сообщал о взрыве в городе. Позднее в украинских средствах массовой информации появились фото и видео взрыва в районе Одесского порта. На кадрах можно увидеть на месте взрыва большое грибовидное облако дыма. Городские власти не уточняли, куда именно пришёлся удар.

Читайте также:

Подполье: при ударе по объекту в Одессе поражены разведкорабль и катер ВСУ

Подполье сообщило о взрыве в Одессе

Мэр Одессы Труханов: взрыв прогремел в городе
#видео
#фото
#инфраструктура
#мэр
#удар
#воздушная одесса
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Греческий инструктор в Киеве уже обучает украинцев управлять F-16
Defence-point: пилот ВВС Греции обучает украинцев управлению F-16 в Киеве
02 июня 2024, 16:29

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Первый офицер ВВС Греции уже находится на Украине в качестве инструктора украинцев по управлению истребителей F-16. Об этом сообщает информационный портал defence-point.gr.
В публикации отмечается, что греческие ВВС за почти четыре десятилетия накопили огромный опыт в оперативном использовании данного типа истребителя в связи с постоянной агрессией со стороны Турции.

Присутствие офицера в Киеве является частью «Коалиции по обучению F-16», которая была создана 13 июля 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе.

Изначально в этой коалиции числились 11 стран-членов НАТО. Однако 21 августа 2023 года в ходе визита в Афины президент Украины Владимир Зеленский объявил о присоединении Греции к коалиции.

Читайте также:

Зеленский «засветил» лица будущих пилотов истребителей F-16

Стало известно, когда Украина получит первые истребители F-16

В России оценили американские истребители F-16, обещанные Украине
#истребитель f-16
#украина
#греция
#лётчик
#обучение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский «засветил» лица будущих пилотов истребителей F-16
02 июня 2024, 16:06

Фото: iStock/razihusin

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл личности будущих лётчиков американских истребителей F-16, которые должны были остаться засекреченными.
По украинским СМИ разлетелись фотографии, где Зеленский пожимает руки лётчикам. Позднее выяснилось, что именно они сядут за штурвалы истребителей F-16.

Обозреватель «Царьграда» Андрей Ревнивцев убеждён, что это было сделано ради пиара.

А военкор ВГТРК Андрей Руденко добавил, что Украина тратит огромные средства и большое количество времени на обучение этих пилотов, которые являются «штучными экземплярами». А Зеленский, предоставив несколько кадров, показал российской стороне, на кого теперь открывать «охоту».

Читайте также:

Стало известно, когда Украина получит первые истребители F-16

В России оценили американские истребители F-16, обещанные Украине

В ВСУ рассказали, как будут хранить истребители F-16, чтобы их не поразили ВС РФ
#владимир зеленский
#истребитель f-16
#лётчики
#украина
#сми
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Меркурис: Украина и Запад пребывают в панике после потери ВСУ Авдеевки
02 июня 2024, 15:52

Фото: istockphoto/macky_ch

На Украине и в Евросоюзе нарастает паника из-за военных возможностей России. Особенно страх усилился после взятия российскими войсками Авдеевки.
Об этом в своём YouTube-канале заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис. По его словам, именно после падения Авдеевки в Киеве и столицах его западных союзников нарастает паника. Что касается Зеленского и его ближайшего окружения, то там она уже приняла характер истерики, считает эксперт. Меркурис подчеркнул, что и на Западе сильно обеспокоены заметно возросшими возможностями России.

Аналитик отметил, что в НАТО надеялись, что Россия будет заметно ослаблена, а в случае особенного успеха даже распадётся либо там сменится режим. Таким образом, российская проблема, которую Запад пытался решить несколько сотен лет, наконец будет устранена. Теперь же союзники Киева боятся, что Россия одержит безоговорочную победу и придвинется вплотную к границам Европы в статусе мощной сверхдержавы, заключил Меркурис.

Читайте также:

Foreign Policy: Россия способна эффективно ответить на эскалацию на Украине

Россия стала четвертой экономикой мира

Генерал Катер: Россия одерживает верх на всех участках фронта
#россия
#эксперт
#youtube
#режим
#нато
#запад
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф