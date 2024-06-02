СК РФ: ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Макеевки

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ВСУ в воскресенье обстреляли Макеевку в ДНР с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что в результате этого обстрела пострадала 90-летняя местная жительница. Она получила травму головы. Также был повреждён частный жилой дом.
На месте удара ракет были обнаружены фрагменты, предположительно, от РСЗО HIMARS. Они будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет установлен конкретный тип и вид снаряда, подчеркнул Бастрыкин.
По данным представительства ДНР в совместном центре контроля и координации, за минувшие сутки украинские войска 13 раз обстреляли территорию республики, запустив 29 снарядов. Один мирный житель был ранен, ещё один – погиб.
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На месте удара ракет были обнаружены фрагменты, предположительно, от РСЗО HIMARS. Они будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет установлен конкретный тип и вид снаряда, подчеркнул Бастрыкин.
По данным представительства ДНР в совместном центре контроля и координации, за минувшие сутки украинские войска 13 раз обстреляли территорию республики, запустив 29 снарядов. Один мирный житель был ранен, ещё один – погиб.
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Анастасия Чинкова