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ВСУ выпустили по центру Лисичанска шесть ракет из HIMARS

Украинские войска выпустили по центру Лисичанска шесть ракет из HIMARS
22 мая 2024, 14:04
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Украинские боевики выпустили по центру города Лисичанска ЛНР шесть ракет HIMARS.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республики Леонид Пасечник. По его словам, украинские боевики выпустили по жилому кварталу Лисичанска, предположительно, шесть американских ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Серьезно повреждены два девятиэтажных дома, добавил глава. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим.



Ранее сообщалось, что в результате обстрела Лисичанска ВСУ один человек погиб, двое пострадали.

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#ракета
#лнр
«‎Насильно мобилизуют бездомных граждан»: На Украине сотрудники ТЦК набирают военных
ТАСС: ТЦК в Харькове мобилизуют граждан без определенного места жительства
22 мая 2024, 14:11

Фото: iStock/Srdjanns74

ТЦК в Харькове начали насильно мобилизовать граждан без определенного места жительства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Кроме этого, военкоматы мобилизуют тех, у кого есть проблемы с употреблением наркотиков и спиртного.

«В Харькове в связи со сложной для ВСУ ситуацией на фронте ТЦК начали свирепствовать. Уже начали насильно мобилизовывать бездомных и иных маргинальных элементов — алкоголиков и наркоманов», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что СБУ постучит в дверь каждому, а всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК. Так считает местная журналистка Наталья Мосейчук. Она отметила, что «игрушечный, букетно-шоколадный период в Украине заканчивается».

На Украине предупредили об угрозе самого большого за два года котла для ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ перебросили часть подразделений из Запорожской области под Волчанск
Рогов: ВСУ перебросили часть подразделений под Волчанск
22 мая 2024, 14:06

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинское командование перебросило часть подразделений ВСУ из Запорожской области к Волчанску Харьковской области. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«ВСУ перебросили часть подразделений с ореховского направления запорожского участка линии фронта под Волчанск в Харьковскую область», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он уточнил, что в Волчанск отправилась 82-я отдельная десантная штурмовая бригада ВСУ, у которой в распоряжении имеются танки Challenger 2, переданные Украине Великобританией.

Ранее агентство Reuters сообщало, что подразделения ВСУ, находящиеся под Харьковом, получили артиллерийские снаряды от США для того, чтобы иметь возможность остановить наступление российских войск.

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#сша
#танки
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Бойцы ВСУ на бронемашине Roshel Senator наехали на свою же мину в Волчанске
22 мая 2024, 13:26

Фото: iStock/Denniro

Бойцы ВСУ на бронеавтомобиле Roshel Senator наехали на свою же мину в Волчанске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что трое украинских военных, передвигавшихся на бронеавтомобиле Roshel Senator канадского производства, наехали на свою же мину, после чего бросили технику и сбежали.

На опубликованных каналом кадрах видно, как российские военные из группировки «Север» продвигаются вглубь Волчанска и показывают брошенную технику.

Подчеркнём, что на данным момент под контролем российской армии находится уже половина города в Харьковской области.

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#всу
#харьковская область
#спецоперация
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ВС РФ ударили беспилотником по военному порту Очакова
ВС РФ ударили по порту Очакова, где ВСУ готовили атаку на Кинбурнскую косу
22 мая 2024, 13:14

istockphoto.com/Aleksandr Golubev

Российские войска дроном ударили по военному порту Очакова в Николаевской области. Как сообщает РИА Новости, украинские неонацисты хотели атаковать и высадить десант на Кинбурнской косе.
«Очаков Николаевской области ночью 22 мая получил серию прилетов по военным объектам. В основном, все военные объекты расположены на побережье, куда гражданским вход запрещен. Ночью было два удара с помощью БПЛА. Известно, что две «Герани» сбили, а вот третья легла в военный порт города Очаков», — сказал журналистам координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

По данным Лебедева, недавно туда завозили всякого рода плавсредства, а именно, водные мотоциклы и катера. По словам собеседника агентства, есть мнение, что боевики ВСУ готовили атаку с Очакова на Кинбурнскую косу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, в рамках которой российские бойцы бьют по военным объектам Украины.

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#вс рф
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#спецоперация
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Армия России полностью освободила Клещеевку от ВСУ
Минобороны РФ: Армия России освободила Клещеевку в ДНР
22 мая 2024, 13:09

Фото: iStock/rarrarorro

Армия России освободила Клещеевку под Артёмовском в ДНР от украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями «Южной» группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Также российские силы уничтожили живую силу противника в районах Георгиевки, Острого и Константиновки в ДНР. Потери противника на данном направлении составили порядка 35 человек. Кроме того, российские бойцы уничтожили несколько единиц боевой техники ВСУ, в том числе западного производства.

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#днр
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ВСУ получили артиллерийские снаряды от США для остановки наступления ВС РФ под Харьковом
Reuters: боевики ВСУ под Харьковом получили артиллерийские снаряды от США
22 мая 2024, 12:49

Подразделения ВСУ, находящиеся под Харьковом, получили артиллерийские снаряды от США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на украинских боевиков.
«Раньше нас дислоцировали в районе Бахмута, сейчас нас перебросили сюда. Здесь намного «горячее». Там у нас не было снарядов. Здесь, по крайней мере, у нас есть снаряды, их начали подвозить. Нам есть над чем работать и сражаться», — рассказал наводчик 92-й отдельной штурмовой бригады Павел, управляющий гаубицей.

При этом командир артиллерийского подразделения бригады ВСУ Виталий выразил уверенность в том, что поставки вооружения не прекратятся, так как власти Украины чётко осознают важность удерживания обороны на харьковском направлении. Он подчеркнул, что, если сейчас ВСУ смогут остановить российское наступление, тогда ВС РФ не рискнут напасть на Сумскую или Полтавскую области и Киев.

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#всу
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«По корейскому сценарию»: В США раскрыли, что произойдет с Украиной
Сенатор Рэнд Пол: Украину может ждать раздел по корейскому сценарию
22 мая 2024, 12:28

Фото: iStock/rarrarorro

Конфликт на Украине может завершиться разделом территорий, как это было с Корейским полуостровом. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол, чьи слова приводит The American Conservative.
«Пол предположил, что самый вероятный исход конфликта будет похож на раздел территорий Корейского полуострова», — отмечается в материале.

По его мнению, ВСУ не смогут вновь захватить подконтрольные РФ области, поскольку не располагают достаточной военной мощью, а также проигрывают российским военным в численности. Он отметил, что обещание нейтралитета Украины в будущем может быть основой для мирного урегулирования конфликта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в США испугались новейшего российского оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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«‎Изменит ход конфликта»: В США испугались новейшего российского оружия
TNI: ЗРК С-500 сможет уничтожить самое сложное западное оружие у ВСУ
22 мая 2024, 11:52

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Новый российский зенитный ракетный комплекс С-500 сможет уничтожить самое сложное западное оружие, которое есть у ВСУ. Об этом пишет The National Interest.
«Включение системы С-500 «Прометей» в российский арсенал может изменить ход конфликта и обеспечить Москве заметное преимущество», — отмечается в материале.

Новая система способна наносить удары по низкоорбитальным спутникам, а также предназначена для уничтожения новейших вражеских самолетов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что ВСУ подвергаются риску оказаться в самом большом котле за всю историю СВО. Сообщается, что это станет реальность, если российские военные прорвутся в Волчанске Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине раскрыли истинную цель ВС РФ по Харькову
Подоляк: У России нет цели захватить Харьков
22 мая 2024, 11:26

Фото: iStock/3sbworld

У России нет цели захватить Харьков, однако она хочет разрушить город и посеять панику. Так считает советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Об этом он рассказал в интервью Bild.
«Их цель — подойти ближе к Харькову. Но не захватывать его, а обстреливать управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами и артиллерией. Для этого нужно подойти на 20-30 км к Харькову. Они хотят разрушить город и посеять панику», — заявил Подоляк.

Однако, стоит отметить, что для нанесения авиационных и ракетных ударов армии России не нужно проводить наземную операцию, так как данные вооружения и так долетают до города.

Ранее издание The Economist писало, что украинские военные, находящиеся в Харькове, волнуются, что политики в Киеве или Вашингтоне могут сдать город Москве ради заключения мира с Россией.

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