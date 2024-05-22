ВСУ выпустили по центру Лисичанска шесть ракет из HIMARS

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Украинские боевики выпустили по центру города Лисичанска ЛНР шесть ракет HIMARS.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республики Леонид Пасечник. По его словам, украинские боевики выпустили по жилому кварталу Лисичанска, предположительно, шесть американских ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Серьезно повреждены два девятиэтажных дома, добавил глава. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Лисичанска ВСУ один человек погиб, двое пострадали.
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Серьезно повреждены два девятиэтажных дома, добавил глава. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Лисичанска ВСУ один человек погиб, двое пострадали.
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Алёна Самарева