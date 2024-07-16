«Эксперты считают, что военная стратегия российских войск основана на медленном, но устойчивом наступлении. Из-за этого у Украины не будет достаточно сил для контрнаступления в ближайшем будущем. Обещанные западными странами истребители F-16 не помогут изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины. Кроме того, она добавила, что Украина получит старые модели самолётов», — подчеркнула Шарма.





Бойцы «Востока» также нанесли удары по живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах Водяного, Пречистовки, Великой Новоселки и Макаровки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, они отразили две контратаки украинских штурмовиков.



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