Песков о расстреле ВСУ российского пленного: Фашистов следует уничтожать

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фашистами «азовцев»*, учинивших расправу над российским военнослужащим. Он также добавил, что их следует уничтожать.
Ранее боевики украинского националистического батальона «Азов»* выложили в сеть кадры расстрела российского военного. В Следственном комитете РФ уже заявили, что будут расследовать все обстоятельства этого преступления.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее призвал к тотальному террору и уничтожению «азовцев»* после казни российского военнослужащего, в очередной раз сославшись на стихотворение Константина Симонова 1942 года «Убей его» («Если дорог тебе твой дом...»). По словам политика, украинские нацисты сами себя лишили права на милосердие и жизнь.
Читайте также:
Медведев призвал к тотальной казни после расстрела русского пленного «азовцами»*
Генерал прокомментировал видео расстрела российского военного бойцами «Азова»*
СК пообещал расследование расстрела российского пленного наемниками
* Организация признана террористической и запрещена в РФ
«Фашисты есть фашисты. Их следует уничтожать», — высказался об инциденте Дмитрий Песков.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее призвал к тотальному террору и уничтожению «азовцев»* после казни российского военнослужащего, в очередной раз сославшись на стихотворение Константина Симонова 1942 года «Убей его» («Если дорог тебе твой дом...»). По словам политика, украинские нацисты сами себя лишили права на милосердие и жизнь.
Читайте также:
Медведев призвал к тотальной казни после расстрела русского пленного «азовцами»*
Генерал прокомментировал видео расстрела российского военного бойцами «Азова»*
СК пообещал расследование расстрела российского пленного наемниками
* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов