Генерал прокомментировал видео расстрела российского военного бойцами «Азова»*

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Расстрел российского военнослужащего бойцами «Азова»* не удивляет, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов в разговоре с ТАСС.
«Это является нарушением Женевской конвенции. Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как „Азов“, которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях. Поэтому удивляться нечему», — сказал Алаудинов.Он добавил, что оставшиеся в России азовцы* «сели и надолго».
Напомним, что 15 июля неонацисты из «Азова»* опубликовали видеоролик, на котором один из их боевиков хладнокровно расстреливает очевидно раненного и безоружного бойца РФ.
До этого стало известно, что американский советник, поставляющий ВСУ F-16, скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*признано террористической организацией и запрещено в РФ
Алина Юрчак