СК: семеро вторгшихся в Курскую область боевиков ВСУ пойдут под суд

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Расследование против семерых вторгшихся в Курскую область боевиков ВСУ завершено, проинформировали в СК РФ. Их обвиняют по статье о террористическом акте.
«Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении боевиков 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолия Волошина, Владимира Аршулика, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбабы и Олега Вовк», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.Следователи выяснили, что в августе этого года фигуранты незаконно перешли российскую госграницу, а затем неоднократно стреляли по мирным гражданам и в российских военнослужащих.
Вторжение в Курскую область произошло 6 августа 2024 года.
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Никита Кротов