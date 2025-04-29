Певица Линда (Фото: Инстаграм*/lindageyman)
29 апреля певица Линда празднует свой день рождения. Как сложилась ее жизнь после ухода с большой сцены и ссоры с Максимом Фадеевым, расскажет «Радио 1».
Ссора с ФадеевымВ 90-е продюсер раскрутил Линду (Светлану Гейман) до уровня звезды, однако позже их отношения разрушились. Женщина назвала причиной ссоры деньги. Тогда ей предложили контракт с Universal, но без Макса. Его это задело, отношения стали натянутыми. А когда у отца Линды, который финансировал клипы и студию, начались проблемы с деньгами, Фадеев и вовсе перестал заниматься продвижением артистки.
По словам Льва Геймана, в 1998 году Фадеев просто уехал за границу и исчез. Позже Фадеев заявил в социальных сетях, что не общается с певицей, потому что не уважает, а его песни по-прежнему дают ей возможность есть хлеб.
Певица Линда (Фото: Телеграм*/lindamusic)
Позиция по СВОСветлана не делала никаких специальных заявление, не обсуждала тему спецоперацию со СМИ, не писала в интернете. В 2015 году певица призвала «остановить войну в Донбассе за семь минут» в акции на концерте в клубе Volta. В 2017 Линда попала на украинский сайт «Миротворец» за «незаконную деятельность» в Крыму, к которой украинские власти отнесли выступление в республике.
Как сейчас живет певицаВ 2025 году Гейман исполнилось 48 лет. Певица выступает в России, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и регионах.
Читайте также:
В Подмосковье наградили участников конкурса «День Победы в истории моей семьи»
Белый дом оценил объявление перемирия в дни 80-летия Победы
«Это беспредел, который должен был быть наказан»: Винокур бурно отреагировал на освобождение Курской области
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дарья Филинова