Скандал с Фадеевым, отношение к СВО, влиятельный отец: куда пропала певица Линда

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможность выхода из мирного процесса по Украине, если одна из сторон будет саботировать переговоры. В интервью 18 апреля он подчеркнул, что Вашингтон не устанавливает конкретные сроки для достижения соглашения, но стремится к быстрому разрешению конфликта.