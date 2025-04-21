«Сказала, что у нее нет возможности»: Лолита отказалась помочь бойцу СВО после отмены концертов

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что певица Лолита Милявская отказалась оказать помощь участнику специальной военной операции. Его слова приводит издание «Страсти».
По словам Бородина, накануне он общался с Лолитой, которая жаловалась на отмену своих выступлений в российских городах. В ответ он призвал артистку оказать финансовую поддержку одному из бойцов СВО, нуждающемуся в протезах.
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«Она сказала, что не может помочь. Ее позиция понятна», — заявил Бородин.Он также отметил, что многие артисты избегают публичной поддержки участников СВО из страха перед западными санкциями или потерей двойного гражданства.
«Лолита говорила, что кому-то помогает, но это остается незамеченным. Говорить можно много», — добавил он.Общественник подчеркнул, что россияне не хотят видеть на сцене тех артистов, которые получают многомиллионные гонорары, но не оказывают помощь нуждающимся.
«Лолита, по сути, проукраинская, хотя и делает вид, что поддерживает Россию. Общество отказывается от нее. Это не государственное решение, а воля граждан», — объяснил Бородин.
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Анастасия Хохлова