«Сказала, что у нее нет возможности»: Лолита отказалась помочь бойцу СВО после отмены концертов

Сегодня свой 43-й день рождения отмечает Пётр Фёдоров — талантливый актёр, режиссёр и сценарист. Он сыграл множество запоминающихся ролей, в том числе в картинах «А зори здесь тихие...», «Сталинград» и «Перевал Дятлова». О творческой и личной жизни актера читайте в материале «Радио 1».