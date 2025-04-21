В Казани сорвали мастер-класс Ирины Хакамады после жалоб родственников бойцов СВО

Ирина Хакамада (Фото: Телеграм, @chillosophy)
В Казани отменилось выступление Ирины Хакамады, возможно, после того как депутату Госсовета Татарстана Эдуарду Шарафиеву поступили запросы родственников бойцов СВО с просьбой отменить мероприятие.
Как сообщает издание «Бизнес online», мастер-класс и лекция Ирины Муцуовны должны были пройти 20 апреля в ТЦ Korston. Однако незадолго до начала мероприятия людей из здания эвакуировали. Уже находясь на улице, Хакамада поблагодарила всех пришедших на её мастер-класс и заявила, что после проверки кинологами здания все смогут вернуться внутрь. Но всё затянулось до 19 часов, и позже Ирина Муцуовна объявила, что мероприятие не состоится, так как ей не разрешили выступить.
Ранее «Радио 1» рассказывало о жизни Хакамады, которая 13 апреля отметила 70-летие.
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Анастасия Чубина