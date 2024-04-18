Скинутая с российского дрона записка побудила украинского боевика сдаться

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Украинский боевик сдался после прочтения записки, скинутой с российского дрона, пишет РИА Новости.
По словам военнослужащего Евгения Погребняка, он увидел, что с дрона падает записка. В ней было сообщение от российских бойцов, которые предложили боевику сдаться. Они пообещали ему безопасность, в противном же случае его ждала смерть.
Погребняк сразу пошел сдаваться. По его словам, полученное от украинского командования задание — «верная смерть». Его с сослуживцами отправили в лесополосу Урожайного в Донецкой Народной Республике. Там постоянно идут обстрелы, добавил он.
Пленный рассказал, что в плену к нему хорошо отнеслись. Мужчине дали попить и поесть. Он очень благодарен российским военным за такое отношение. Погребняк добавил, что в ВСУ мало кто хочет сражаться. Он призвал сослуживцев сдаться.
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Погребняк сразу пошел сдаваться. По его словам, полученное от украинского командования задание — «верная смерть». Его с сослуживцами отправили в лесополосу Урожайного в Донецкой Народной Республике. Там постоянно идут обстрелы, добавил он.
Пленный рассказал, что в плену к нему хорошо отнеслись. Мужчине дали попить и поесть. Он очень благодарен российским военным за такое отношение. Погребняк добавил, что в ВСУ мало кто хочет сражаться. Он призвал сослуживцев сдаться.
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Алёна Самарева