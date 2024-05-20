Склад с ГСМ загорелся после удара ВСУ в ЛНР

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В Свердловске, Луганской народной республике (ЛНР), поврежден склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением кассетных боеприпасов, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
По его словам, это второй обстрел территории ЛНР украинскими военными за сутки. Пасечник отметил, что все аварийные службы работают на месте, устраняя последствия удара.
«Данные о пострадавших уточняются. Принимаются все меры, чтобы предотвратить распространение пожара на соседние строения», — подчеркнул он.Читайте также:
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Артем Кузьмин