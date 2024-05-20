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Склад с ГСМ загорелся после удара ВСУ в ЛНР

Глава ЛНР Пасечник: в Свердловске после удара ВСУ поврежден склад с ГСМ
20 мая 2024, 21:57
Фото: iStock/maki_shmaki

Фото: iStock/maki_shmaki

В Свердловске, Луганской народной республике (ЛНР), поврежден склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением кассетных боеприпасов, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.


По его словам, это второй обстрел территории ЛНР украинскими военными за сутки. Пасечник отметил, что все аварийные службы работают на месте, устраняя последствия удара.

«Данные о пострадавших уточняются. Принимаются все меры, чтобы предотвратить распространение пожара на соседние строения», — подчеркнул он.
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Стоять и умирать: На Западе рассказали о шокирующих поступках Сырского
Меркурис: Сырский игнорирует просьбы окруженных украинских боевиков о помощи
20 мая 2024, 21:36

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский игнорируют просьбы о помощи от военнослужащих, попавших в окружение.
Как заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube, подразделения ВСУ отправляют в Киев одно письмо за другим, просят разрешения отступить. Боевики боятся, что дороги будут отрезаны, и жалуются, что не получают подкрепление и боеприпасы.

Однако ни Сырский, ни Зеленский на эти просьбы не реагируют, рассказал эксперт.

Меркурис добавил, что руководство Украины требует от боевиков стоять и погибать, независимо от того, целесообразно оборонять определенный участок фронта или нет.

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Mash: российский боец увернулся от семи украинских FPV-дронов
20 мая 2024, 21:04

Фото: iStock/aapsky

Боец ВС РФ увернулся от семи украинских FPV-дронов, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, три победы над вражескими операторами БПЛА попали на видео, а еще четыре — остались в памяти героя, который избежал смерти.



Ранее сообщалось, что раненый в зоне спецоперации военнослужащий из Дагестана 21 день выживал без еды и воды. В феврале он попал под атаку украинских дронов в районе Артемовска, получил серьезные осколочные ранения, но смог заползти в ближайшую яму. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Еще семь стран будут поставлять ВСУ ракеты и технику, заявили в Германии
МО ФРГ: Франция, Испания, Латвия и еще 4 страны поставят ВСУ технику и ракеты
20 мая 2024, 20:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва будут поставлять Киеву технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по укреплению украинской ПВО (IAAD), сообщило Министерство обороны Германии в социальной сети X.
«Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада предоставят финансовую помощь, а США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва — технику и ракеты. Латвия также намерена присоединиться к инициативе IAAD», — говорится в официальном заявлении.
Германия объявила о инициативе IAAD в апреле, призвав своих партнеров оказать Украине поддержку для усиления её ПВО.

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Небензя напомнил посредникам, что срок полномочий Зеленского истекает
Небензя: посредники должны учитывать, что 20 мая полномочия Зеленского истекают
20 мая 2024, 19:44

Фото: istockphoto / LewisTsePuiLung

Срок легитимного пребывания Владимира Зеленского у власти истекает 20 мая. Об этом на заседании СБ ООН заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
Он отметил, что потенциальные посредники должны учитывать это обстоятельство.

Также он добавил, что обсуждение вопросов и подписание документов с лидерами, потерявшими легитимность, противоречит здравому смыслу.

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#рф
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На командующих ВСУ в Харьковской области завели дела о военных преступлениях
20 мая 2024, 19:29

Фото: iStock/Vladimir Agapov

Управление внутренних дел пророссийской администрации Харьковской области возбудило уголовные дела против бывшего и нынешнего командующих группировкой ВСУ «Харьков» Юрия Галушкина и Михаила Драпатого.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации Евгения Лисняка.

По словам Лисняка, Галушкин и Драпатый несут ответственность за обстрелы мирных граждан, мародерство, угрозы жителям Харьковской области и использование запрещенных методов ведения войны.

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У ВСУ в арсенале появились САУ 2С1 «Гвоздика» с «грибами»
20 мая 2024, 19:09

Фото: iStock/Oleg Elkov

У ВСУ в арсенале появились польские самоходные артиллерийские установки с устройствами, напоминающими грибы. Об этом пишет Российская газета.
Согласно статье, на сайте Lostarmour появилась фотография такой самоходной установки, которую, по предварительным данным, Украине передала Польша. У неё в корме башни размещены два устройства, напоминающие по форме грибы. Предполагается, что это датчики лазерного излучения, которые улавливают работу целеуказателей беспилотников, наводящих на цели высокоточные снаряды.

При атаке такими боеприпасами, САУ будет уничтожена, однако экипаж получает несколько секунд, чтобы попытаться спастись.

Однако существует мнение, что это спутниковая навигация. При этом издание отмечает, что именно САУ «Гвоздика» чаще всего уничтожаются российскими военными. По предварительным оценкам уже ликвидировано более ста единиц подобной техники.

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В США предрекли полное поражение ВСУ в случае одного шага ВС РФ
Риттер: ВСУ ждет полное обрушение обороны при ударе ВС РФ в Сумской области
20 мая 2024, 18:49

Фото: iStock/Silent_GOS

Оборона начнет рушиться, если армия России откроет дополнительный фронт в Сумской области. В этом уверен отставной разведчик ВС США Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«Если россияне и дальше будут расширять фронт и начнут продвигаться уже на севере, в Сумской области, где у украинцев нет войск, все будет решено. В этом случае линия обороны ВСУ станет настолько тонкой, что ее структура начнет рушиться», — считает Риттер.

По его словам, Киеву уже некого мобилизовать для пополнения ВСУ. Из-за этого дальнейшее распыление украинских подразделений приведет армию Украины к тотальному коллапсу.

Ранее стало известно, что среди военнослужащих ВСУ распространено употребление алкоголя и наркотиков. По данным американских журналистов, несмотря на то, что украинские власти запретили на Донбассе продажу алкоголя, боевики могут получить его через контрабандистов или сотрудников СМИ, которым те дают интервью за спиртное.

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Убивают людей и животных: В США рассказали о наркомании и алкоголе в рядах ВСУ
The Daily Beast: боевики ВСУ употребляют алкоголь и наркотики на передовой
20 мая 2024, 18:39

Фото: iStock/Sinenkiy

Среди военнослужащих ВСУ распространено употребление алкоголя и наркотиков.
Об этом пишет издание The Daily Beast. По данным американских журналистов, несмотря на то, что украинские власти запретили на Донбассе продажу алкоголя, боевики могут получить его через контрабандистов или сотрудников СМИ, которым те дают интервью за спиртное.

Один из боевиков рассказал, что видел, как его сослуживцы в состоянии наркотического опьянения убивали мирных жителей и животных.

Журналисты добавляют, что украинские боевики вынуждены прибегать к употреблению наркотиков и алкоголя, чтобы выдержать длительные смены на передовой.

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#всу
#сша
#алкоголизм
#наркотики
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Небензя рассказал об отсутствии у Запада супероружия, способного повлиять на ход СВО
Небензя: у Запада нет оружия, которое может переломить ход украинского конфликта
20 мая 2024, 18:03

Фото: сайт Кремля

У Запада нет «супероружия», способного повлиять на ход спецоперации. Такое заявление сделал российский постпред при ООН Василий Небензя в рамках заседания Совбеза.
«Военным экспертам очевидно, что нет такого супероружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя», — заявил Небензя.

Он отметил, что российские ПВО успешно сбивают ежедневно десятки американских ракет ATACMS, а также бойцами ВС РФ на поле боя уничтожаются «хвалёные Leopard и Abrams».

Небензя подчеркнул, что истребителей F-16 ожидает такая же участь в случае их появления в зоне спецоперации.

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