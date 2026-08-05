Склад Wildberries полыхает в Тульской области после атаки БПЛА

05 августа 2026, 05:57

Миляев сообщил об атаке беспилотников на склад Wildberries в Тульской области

Фото: iStock/O_Lypa

Украинские вооружённые формирования организовали воздушную атаку на Тульскую область. Повреждения получил склад Wildberries, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Телеграм-канале.





По его словам, за ночь российские военные сбили 107 украинских БПЛА над Тульской областью. В результате атаки пострадали два дома в Веневском районе и производственные объекты в Новомосковске и Узловском районе.



«Кроме того, произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием», — написал Миляев.