Склад Wildberries полыхает в Тульской области после атаки БПЛА
Миляев сообщил об атаке беспилотников на склад Wildberries в Тульской области
Украинские вооружённые формирования организовали воздушную атаку на Тульскую область. Повреждения получил склад Wildberries, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Телеграм-канале.
По его словам, за ночь российские военные сбили 107 украинских БПЛА над Тульской областью. В результате атаки пострадали два дома в Веневском районе и производственные объекты в Новомосковске и Узловском районе.
«Кроме того, произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием», — написал Миляев.Согласно предварительной информации, жертв среди мирного населения нет. Один человек получил ранения, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь, добавил губернатор.