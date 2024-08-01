Сколько стоит день войны для Украины

Фото: Минобороны РФ
В первой половине 2024 года Украина направила более половины своего государственного бюджета на военные нужды, сообщает ТАСС. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. По его данным, общие расходы бюджета составили 1 935,3 миллиарда гривен (примерно $46,8 миллиарда), из которых на оборону ушло 50,9%.
Остальные расходы распределены следующим образом: 14,8% на обеспечение общественного порядка и судебную систему, 11,6% на соцзащиту, 4,7% на медицину и 1,6% на образование. Еще 7% бюджета пошло на обслуживание государственного долга.
На фоне этих данных в Украине обсуждается повышение налогов для покрытия дефицита бюджета. Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа ранее сообщила, что стране не хватает около 500 миллиардов гривен ($12,1 миллиарда) для оборонных нужд. Планируется, что четверть этой суммы будет покрыта новыми налогами, еще четверть — за счет сокращения обслуживания госдолга, а треть — через размещение облигаций внутреннего займа. Остальные средства будут привлечены путем повышения акцизов на топливо и табак.
В ближайшее время ожидается увеличение военного сбора для физических лиц с 1,5% до 5%, введение сбора для юридических лиц в размере 1%, а также введение новых сборов при покупке автомобилей, продаже недвижимости и ювелирных изделий. В то же время, рекордный дефицит бюджета Украины будет в значительной степени покрыт за счет западной помощи, однако процесс получения этой помощи задерживается из-за длительных обсуждений и требований активизации поиска внутренних источников финансирования.
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На фоне этих данных в Украине обсуждается повышение налогов для покрытия дефицита бюджета. Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа ранее сообщила, что стране не хватает около 500 миллиардов гривен ($12,1 миллиарда) для оборонных нужд. Планируется, что четверть этой суммы будет покрыта новыми налогами, еще четверть — за счет сокращения обслуживания госдолга, а треть — через размещение облигаций внутреннего займа. Остальные средства будут привлечены путем повышения акцизов на топливо и табак.
В ближайшее время ожидается увеличение военного сбора для физических лиц с 1,5% до 5%, введение сбора для юридических лиц в размере 1%, а также введение новых сборов при покупке автомобилей, продаже недвижимости и ювелирных изделий. В то же время, рекордный дефицит бюджета Украины будет в значительной степени покрыт за счет западной помощи, однако процесс получения этой помощи задерживается из-за длительных обсуждений и требований активизации поиска внутренних источников финансирования.
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Елена Перлова