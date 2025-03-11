Скончался еще один пострадавший при атаке БПЛА в Подмосковье, число жертв увеличилось до трех

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Скончался еще один пострадавший при массированной атаке украинских беспилотников на Подмосковье. Таким образом, общее число жертв увеличилось до трех. Об этом сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
«Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали всё, что смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы потрясены и скорбим вместе с вами!» — написала Хрусталева в своем Telegram-канале.
Она также добавила, что местные власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших.
Ранее сообщалось, что погиб 37-летний охранник «Мираторга», находящегося в Домодедове. Он вышел покурить на улицу во время прилёта вражеского беспилотника. Позже в больнице скончался 50-летний сотрудник «Мираторга». Врачи до последнего боролись за его жизнь и запускали его сердце четыре раза.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьям погибших от падения БПЛА в Подмосковье выплатят 1 млн рублей.
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью в регионе сбили 91 беспилотник.
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