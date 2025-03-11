Генсека ОБСЕ Синирлиоглу привезли на место атаки БПЛА в Видном в Подмосковье

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Генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу доставили на место атаки со стороны украинских беспилотников в Видное Московской области. Об этом информирует Telegram-канал Mash. Синирлиоглу увидел последствия прилета в жилкомплекс «Видный берег».
«В Москву Генсек приехал вчера, чтобы встретиться с главой МИД Сергеем Лавровым и обсудить взаимодействие России и ОБСЕ. Ночью же случилась самая массированная в этом году атака беспилотников на Москву», — сказано в сообщении.О том, что генсека ОБСЕ привезут на место падения беспилотника, проинформировала до этого официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Дипломат подчеркивала, что таким образом он узнает, что происходит на самом деле, а не из «своих сводок».
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