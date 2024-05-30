Семеро спецназовцев ГУР Минобороны Украины сдались в плен в районе Волчанска

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Штурмовые подразделения группировки войск «Север» в районе Волчанска Харьковской области взяли в плен четырех бойцов батальона «Сонечко», трех бойцов батальона ГУР Минобороны Украины «Братство», а также семерых пограничников. Об этом пишет ТАСС.
«Командование сказало мне с другим бойцом взять еды, воды, боеприпасов и на три дня зайти на опорник к пограничникам под Волчанском. 10 числа мы должны были сниматься, но приехало еще подкрепление из двух бойцов. Начался штурм, мы сдались в плен», — рассказал боец батальона «Братство».
По его словам, на опорнике было восемь пограничников и четверо солдат ГУР. В ходе штурма один пограничник и один солдат ГУР погибли. Он рассказал, что в начале боя получил ранение и спрятался в блиндаже, его приняли за погибшего. На следующей день российские военные нашли его и оказали первую помощь.
Боец батальона «Сонечко» сообщил, что с четырьмя сослуживцами находился в блиндаже. Они выполняли роль эвакуационной группы для погибших и раненых. В блиндаж попала граната. По его словам, он и его товарищи сдались, потому что там стало нечем дышать.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Бойцы ВСУ рассказали о судьбе ушедших на фронт добровольцами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова