В Госдуме оценили вероятность очной встречи Трампа с Путиным

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Очная встреча президента России Владимира Путина с будущим американским коллегой Дональдом Трампом может состояться, допустил в разговоре с журналистами «Ленты.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Мое мнение, что такая встреча, конечно, состоится», — сказал парламентарий.Дональда Трампа избрали на пост президента США от партии республиканцев 5 ноября. Согласно его предвыборным обещаниям, он планирует прекратить конфликт на Украине «за сутки».
По предположениям экспертов, переговоры России и Украины могут состояться уже 21 января, поскольку инаугурация Трампа пройдет 20-ого.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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